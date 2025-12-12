કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટે અચાનક નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી, જાણો કારણ

કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટે પેરિસ ઓલિમ્પિક 2024 પછી કુસ્તીમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, પરંતુ હવે તેણે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને પોતાની નિવૃત્તિ પાછી ખેંચી લીધી છે.
ભારતની સ્ટાર મહિલા કુસ્તીબાજ વિનેશ ફોગાટે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ મેળવવા માટે નિવૃત્તિ પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરી છે. તે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી પરંતુ 100 ગ્રામ વજન વધારે હોવાને કારણે 50 કિલોગ્રામ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. તે ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગઈ હતી અને ઉતાવળે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. હવે તેણે પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો છે.
વિનેશ ફોગાટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને લખ્યું, “લોકો મને પૂછતા રહ્યા કે શું પેરિસ મારી છેલ્લી સફર છે? લાંબા સમય સુધી મારી પાસે કોઈ જવાબ નહોતો. મારે મેટ, દબાણ, અપેક્ષાઓ તથા મારી મહત્વાકાંક્ષાઓથી પણ દૂર જવાની જરૂર હતી. વર્ષોમાં પહેલી વાર, મેં મારી જાતને રાહતનો શ્વાસ લેવાની મંજૂરી આપી. હૃદયભંગ, બલિદાન – મારા એવા પાસાઓ જે દુનિયાએ ક્યારેય જોયા નથી.”
— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) December 12, 2025
વિનેશ ફોગાટે લખ્યું, “શિસ્ત, દિનચર્યા, સંઘર્ષ – આ બધું મારામાં સમાયેલા છે. હું ગમે તેટલી દૂર ગઈ હોઉં, મારો એક ભાગ મેટ પર રહે છે. કુસ્તી પ્રત્યેનો મારો જુસ્સો ક્યારેય ઓછો થયો નથી. હવે, હું અહીં છું, નિર્ભય હૃદય અને અડગ ભાવના સાથે LA28 તરફ પાછી ફરી રહી છું. આ વખતે, હું એકલી ચાલી રહી નથી. મારો પુત્ર મારી ટીમમાં જોડાઈ રહ્યો છે. લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકની આ સફરમાં મારો નાનો ચીયરલીડર.”