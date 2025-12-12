આવતી કાલનો મોહ – આજનું કામ કાલે મૂકવાની આદતથી મુક્તિ

એક સમય હતો જ્યારે હું ચાર મુખ્ય દૈનિક અખબારો માટે દર અઠવાડિયે ચાર આર્ટિકલ્સ લખતી હતી. બાદમાં અમારી ડિરેક્ટર સુનીલા પાટીલ લખવા લાગી અને વાચકોને તેમનું લખાણ ખૂબ જ ગમ્યું. પરિણામે મારી લેખનસંખ્યા ત્રણ આર્ટિકલ્સ પર આવી. હવે અમારા બીજા ડિરેક્ટર નીલ પાટીલ પણ સંપૂર્ણપણે જુદી શૈલીમાં લખવા લાગ્યા છે અને પાછલા કેટલાક મહિનાઓથી વાચકો તેમને પણ ઉત્સાહભર્યો પ્રતિસાદ આપી રહ્યા છે. તેથી હવે હું દર અઠવાડિયે માત્ર બે આર્ટિકલ્સ જ લખું છું.
ગયા પચ્ચીસ વર્ષથી આ લખાણ સતત ચાલતું રહ્યું છે. ગણપતિ, દિવાળી, ક્રિસમસ અને અમારી સુપર પીક મે મહિનાને બાદ કરતાં એક ક્ષણ પણ વિક્ષેપ કર્યા વગર. અમને એવો અમથો સમજો કે ગેરસમજ આપણે જાતે જ ઊભી કરી છે કે વાચકો હજી સુધી અમારા લેખમાળાથી કંટાળ્યા નથી. તેથી લેખો આવતાં રહેશે અને તમને વાંચવું પડશે. આ તકલીફ માટે ક્ષમાસૂચના.
લેખો જેટલા નિયમિત આવે છે, એટલી જ નિયમિતતા મારી એક અનિયમિતતા ધરાવે છે. અખબારમાં આર્ટિકલ સબમિટ કરવાની ડેડલાઇન ગળા સુધી ન આવી જાય ત્યાં સુધી હું લખવા બેસતી જ નથી. વિષય મનમાં તૈયાર હોય છે, માળખું નક્કી હોય છે. શરૂઆત, મધ્ય અને અંત બધું સ્પષ્ટ હોય છે. છતાં કાગળ અને પેન લઈને બેસવાનું આવે ત્યારે થોડું પછી કરીશ. આવતી કાલ કરીશ એવા વિચારો દ્વારા હું કામને ટાળી દઉં છું. જ્યારે ડેડલાઇન બિલકુલ નજીક આવી જાય ત્યારે છેલ્લી ક્ષણે હું લખવા બેસું છું અને ત્રણ કલાકમાં આર્ટિકલ તૈયાર થઈ જાય છે. એટલે ત્રણ કલાકના કામ માટે બે કે ત્રણ દિવસ માત્ર વિચારોમાં અને ટાળટૂળમાં વેડફાઈ જાય છે.
નેપોલિયન બોનાપાર્ટે કહ્યું હતું કે જો આપણે રોજ કરતાં બે કલાક વહેલા ઊઠીએ તો જાગૃત જીવનના બે વર્ષ વધારી શકીએ. કોણે કહ્યું એ મહત્વનું નથી, કારણ કે આજકાલ કોઈ પણ વિચાર કોઈ પણના નામે ફરકાવવામાં આવે છે. તેથી કોણે કહ્યું કરતાં શું કહ્યું તે વધુ મૂલ્યવાન છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે ગયા પચ્ચીસ વર્ષ મેં શું કર્યું. દર અઠવાડિયે બે-ત્રણ દિવસ માત્ર આવતી કાલ કરીશ એવા વિચારોમાં વેડફી નાખ્યા. દર વર્ષે આશરે એંસી લેખ અને પચ્ચીસ વર્ષમાં લગભગ બે હજાર લેખ, અને તેમના પાછળના વિલંબના બે હજાર જેટલા દિવસ. એટલે લગભગ છ વર્ષનો જાગૃત જીવનસમય મેં વ્યર્થ વેડફી નાખ્યો.
જીવનમાં સમયનો વ્યય ઘણા ક્ષેત્રોમાં થઈ જતો હોય છે, પરંતુ માત્ર લેખન ટાળવાથી આટલો સમય નષ્ટ થયો તે સમજતા જ મને ચક્કર આવી ગયા. સાઠ બાદ થોડું શહાણપ આવે એવી ભાવનાથી મેં અમારી માર્કેટિંગ ટીમને જણાવ્યું કે હવે એક આર્ટિકલ અખબારી સમયમર્યાદા કરતાં આઠ દિવસ પહેલાં અને બીજો પંદર દિવસ પહેલાં આપીશ. આજે, લગભગ એક મહિના પછી, આ આર્ટિકલ મારફતે હું તે લક્ષ્ય હાંસલ કરી શકી છું. હવે શનિવાર-રવિવાર એટલે વિકએન્ડમાં લેખ લખી નાખવાના, જેથી સોમવારથી શુક્રવાર કામના સમયમાં મનમાં લેખોના વિચારોની ભીડ ન થાય.
દરેક કાર્યને તેની વેળાએ સમર્પિત સમય આપવો. વિચારોને સુવ્યવસ્થિત રાખવા અને પોતાને શિસ્તબદ્ધ બનાવવા આ નિર્ણય કર્યો છે. હવે એને અમલમાં મૂકવો જ પડશે, કારણ કે ઘણો સમય પહેલેથી વેડફાઈ ગયો છે. જીવન મર્યાદિત છે અને સમયનો વ્યય પોતે જ એક ગુનો છે. આ પરિવર્તન પાટાગોનિયાના ચિલિયન ફ્યોર્ડ્સમાં ક્રુઝિંગ કરતી વખતે, પેસિફિક મહાસાગરના સૂર્યોદયની સાક્ષીએ મેં મનમાં પકવી લીધું.
મને ધૂંધળું યાદ છે કે ગાંધી અથવા સમાન કોઈ ફિલ્મમાં એક દ્રશ્ય હતું જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ પોતાના સાથીઓને કહે છે, ઓરડામાં જાઓ, દરવાજો બંધ કરો અને કામ પૂરું થાય પછી જ બહાર આવો. મારા મતે વ્યવસ્થાપનનો મૂળ સાર આ એક જ વાક્યમાં સમાય છે. કામનો વાસ્તવિક સમય બહુ ઓછો હોય છે, પરંતુ ટાળટૂળ કામને લટકાવતી રહે છે. નિર્ણય ન લેવો અથવા સમયસર ન લેવો એ જ વ્યાધિ છે. મેનેજમેન્ટની ભાષામાં તેને ડિસિઝન પેરાલિસિસ કહે છે. હું તેને સંગઠનમાં ફેલાતો કેન્સર કહું છું. તેને સમયસર રોકવું જરૂરી છે.
અમારી જનરલ મેનેજર શિલ્પા મોરે હંમેશા કહે છે, તારીખ મૂકો, સમય નક્કી કરો. ગર્વથી કહી શકું છું કે આ સવયો હવે અમારા મેનેજર્સમાં વિકસી રહ્યા છે. દિલ્હી હજી દૂર છે, પરંતુ શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને શરૂઆત ખૂબ મહત્વની છે. રતન ટાટાનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય છે, હું સાચો નિર્ણય લેવા માંડતો નથી. હું નિર્ણય લઈ લેઉ છું અને તેને સાચો બનાવી દઉં છું.
કુમારમંગલમ બિરલા કહે છે, અમે ઝડપથી નિર્ણય લઈએ છીએ અને જરૂરી હોય તો વધુ ઝડપથી સુધારો પણ કરીએ છીએ, પરંતુ નિર્ણય લેવામાં વિલંબ કરતા નથી. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે, સંસ્કૃતિ, શિસ્ત, પારદર્શકતા અને સમયસર નિર્ણય— આ ચાર આધાર વગર કોઈ કંપની ટકી જ ન શકે. મુકેશ અંબાણીની વ્યવસ્થામાં વિલંબ શબ્દને સ્થાન નથી. તક દેખાતા જ કાર્યવાહી થાય છે. થિંક બિગ, થિંક ફાસ્ટ, થિંક અહેડ. ઓપર્ચ્યુનિટી નૉક્સ માત્ર એકવાર આ ભાવ તેમના સંગઠનના ડી.એન.એ.માં વણાયેલો છે.
જો આપણે આપણા નાના કે મોટા ક્ષેત્રોમાં સમયનો માન રાખી શકીએ, સમયસર નિર્ણય લઈ શકીએ, તક ચૂકી ન જવા દઈએ અને સમયને સાચો સન્માન આપી શકીએ તો અડધી લડાઈ તો તરત જ જીતાઈ જાય.
જ્યારે આપણે આજનું કામ આવતી કાલ પર મૂકી દઈએ છીએ ત્યારે મન પોતાને અનેક બહાનાં આપે છે હજી ઘણો સમય છે, આજે મૂડ નથી, માથું ભારે લાગે છે, કેટલું કામ કરવાનું છે, હવે પૂરતું થયું. આ બહાનાં આપણને લાડ કરે છે અને એ જ લાડ આપણને બગાડે છે. આવતા વિશ્વનો સામનો કરવો હોય તો આવા લાડ કરવાનું બંધ કરવું પડશે.
જ્યારે આવી સ્થિતિ આવે ત્યારે સાવરકરને યાદ કરવા. કાળાપાણીની જેલમાં અસહ્ય યાતનાઓ વચ્ચે, પગમાં બેડીઓ હોવા છતાં તેમના હોઠો પર સ્વાતંત્ર્યગીત હતું. ત્યાં પણ વાંચન અને લેખન ચાલુ રહ્યું. કેટલી અદમ્ય ઇચ્છાશક્તિ. લોકમાન્ય તિલકે મંડાલે જેલમાં ગીતા રહસ્ય રચ્યું અને અંધકાર વચ્ચે ભાવિ પેઢીઓને જ્ઞાનનો દીપ પ્રગટાવ્યો. અને આપણે સુવિધાસભર સમયમાં જીવીએ છીએ. જો આપણે જાતને જાગૃત ન કરીએ તો વિશ્વની ઝડપ આપણને પાછળ મૂકી દેશે. ડુ ઓર ડાય હવે માત્ર સૂત્ર નથી, પરંતુ વાસ્તવિકતા છે.
એલોન મસ્ક સ્પેસએક્સ, ટેસ્લા અને ન્યુરાલિંકના સ્થાપક તેમની અદ્ભુત કાર્યક્ષમતા માટે જાણીતા છે. તેનું રહસ્ય છે શિસ્ત. તેઓ દિવસને પાંચ-પાંચ મિનિટના ભાગોમાં વહેંચે છે અને બીજા દિવસના મુખ્ય ત્રણ કાર્ય ટાઈમ બ્લોકિંગ દ્વારા નક્કી કરે છે. તેમનું કહેવું છે, પહેલા શરૂ કરો, બાકી બધું ગોઠવાઈ જશે. નિરર્થક બાબતોમાં સમય ન બગાડો. જો બીજા લોકો ચાલીસ કલાક કામ કરે અને તમે એંસી કલાક કરો તો તેઓને જે કામમાં એક વર્ષ લાગે છે તે તમે છ મહિનામાં કરી શકો છો. તેમની દુનિયામાં વિલંબને સ્થાન નથી. તેમનો સૂત્ર છે, થિંક ફાસ્ટ, એક્ટ ફાસ્ટ.
આજે કૃત્રિમ બુદ્ધિના વિશ્વમાં જેન્સેન હુઆંગ, એનવિડિયાના પ્રેસિડન્ટ અને સી.ઇ.ઓ. ખૂબ જાણીતા છે. તેઓ સવારે પાંચ વાગ્યે દિવસની શરૂઆત કરે છે. શરૂઆતના કલાકોમાં સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય પૂર્ણ કરે છે. પ્રભાતની શાંતિ અને તાજગી તેમને એકાગ્રતા આપે છે અને દિવસની શરૂઆત જીતથી કરાવે છે. તેઓ કહે છે કે દુનિયા જાગે તે પહેલાં અડધી લડાઈ જીતી લો.
આવા વિશ્વપરિવર્તક લોકો પોતાની સાથે આટલી શિસ્ત રાખે છે તો આપણે પોતાની ટેવો અને સુધારાઓ તરફ નવો દૃષ્ટિકોણ અપનાવવો જોઈએ. બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન કહે છે, તમે વિલંબ કરી શકો છો, પરંતુ સમય રોકાતો નથી. પિકાસો કહે છે, જે અધૂરું રહી જાય તો તમને અફસોસ ન થાય, તેવી જ વસ્તુ આવતી કાલ પર મૂકો.
ખરેખર વાત એ છે કે જ્યારે આપણે કામ ટાળીએ છીએ ત્યારે આપણે સમયના સૌથી મોટા ચોરને આમંત્રિત કરીએ છીએ. તેથી આવતી કાલના મોહમાં ન ફસાઈ, આજનો દરેક ક્ષણ પકડવો એ જ મહામંત્ર છે.
હવે પ્રશ્ન માત્ર એટલો છે કે શું આપણે પોતાના સપના અને ભવિષ્યને ગળે લગાવનારા સહયાત્રી બનીશું કે આવતી કાલના મોહ નામના અદૃશ્ય કેદખાનાના કેદી?
(વીણા પાટીલ)
veena@veenaworld.com
(વીણા પાટીલ, નીલ પાટીલ અને સુનિલા પાટીલના દર અઠવાડિયે અખબારોમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખ વીણા વર્લ્ડની વેબસાઇટ veenaworld.com પર વાંચવા માટે ઉપલબ્ધ છે.)