શું વૈભવ સૂર્યવંશીને ડેબ્યૂ માટે રાહ જોવી પડશે? કોચના નિવેદનથી સસ્પેન્સ

ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકો વૈભવ સૂર્યવંશી(Vaibhav Suryavanshi)ના ડેબ્યૂની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટક(Coach sitanshu Kotak)એ એક એવું નિવેદન આપ્યું છે જેનાથી વૈભવના ડેબ્યૂ અંગેનો સસ્પેન્સ વધી ગયો છે.
ભારતીય ટીમ હાલમાં બે મેચની T20I શ્રેણી માટે આયર્લેન્ડના પ્રવાસે છે. બંને ટીમો વચ્ચે T20I શ્રેણીની પહેલી મેચ 26 જૂને રમાશે. આ મેચ પહેલા સૌથી વધુ ચર્ચા 15 વર્ષીય ભારતીય બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી(Vaibhav Suryavanshi) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. વૈભવે પહેલી વાર ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે, અને ચાહકો તેના ડેબ્યૂની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ શું તેને આયર્લેન્ડ સામેની પહેલી T20Iમાં તક મળશે કે કેમ તે દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન છે. મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન સિતાંશુ કોટક (Coach sitanshu Kotak)ને વૈભવના ડેબ્યૂ વિશે પૂછવામાં આવ્યું.
વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ વિશે ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચે શું કહ્યું?
વૈભવના ડેબ્યૂ વિશે બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે એવું કંઈક કહ્યું જેણે ભારતીય ચાહકોને ઉન્માદમાં મૂકી દીધા. કોટકે કહ્યું,”મને નથી લાગતું કે આપણે એવા ખેલાડીને છોડી દેવો જોઈએ જે ફક્ત કોઈને તક આપવા માટે પહેલાથી જ રન બનાવી રહ્યો છે. તે યોગ્ય નહીં હોય. દેખીતી રીતે, તે ટીમ મેનેજમેન્ટ અને મેચ માટેની અમારી યોજનાઓ પર આધાર રાખે છે. પરંતુ મને લાગે છે કે કોઈને તક આપવા અને બીજા ખેલાડી સાથે અન્યાય કરવા વચ્ચે એક પાતળી રેખા છે.”
ટીમ ઈન્ડિયાના બેટિંગ કોચે પણ આ સમય દરમિયાન વૈભવ(Vaibhav Suryavanshi)ની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે કહ્યું, “આપણે બધા જાણીએ છીએ કે તે ખૂબ જ પ્રતિભાશાળી ખેલાડી છે. તેણે ઘણી મહેનત પછી આ સ્થાન મેળવ્યું છે. અમે તેને કહ્યું હતું કે તે તેના ક્રિકેટનો આનંદ માણે અને પ્રશ્નો પૂછવા અથવા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે મુક્ત રહે.” ગૌતમે પણ આ મુદ્દા પર ભાર મૂક્યો. તે ભવિષ્યમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચોક્કસપણે સારું પ્રદર્શન કરશે.
ટીમ ઈન્ડિયાના ટોચના 3 બેટ્સમેન હાલમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં છે
વૈભવ સૂર્યવંશી(Vaibhav Suryavanshi) એક ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે. જો તેને ભારતીય ટીમમાં તક આપવી હોય તો અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસનની ઓપનિંગ જોડી તોડવી પડશે. વધુમાં સંજુ, ઈશાન અને અભિષેકમાંથી એકને ટીમની બહાર બેસવું પડશે. ટીમ માટે આ નિર્ણય ખૂબ જ મુશ્કેલ છે કારણ કે ત્રણેય ખેલાડીઓ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે. ત્રણેયે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. વધુમાં, સંજુ સેમસન તે વર્લ્ડ કપમાં પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ હતો. ઈશાન કિશને ટુર્નામેન્ટમાં 300 થી વધુ રન બનાવ્યા હતા, અને અભિષેક શર્મા હાલમાં T20 ક્રિકેટમાં વિશ્વનો નંબર 1 બેટ્સમેન છે. આટલા મજબૂત પ્રદર્શનને કારણે, વૈભવ સૂર્યવંશીને ટોપ ઓર્ડરમાં સ્થાન આપવું એ ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર છે.