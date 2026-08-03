CWG 2026 નો ભવ્ય સમાપન સમારોહ

સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો શહેરમાં 11 દિવસ સુધી ચાલેલા કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 નો રવિવારે ભવ્ય સમાપન થયો હતો. આ સમારોહની સાથે જ કોમનવેલ્થ ગેમ્સના 100 વર્ષ પૂર્ણ થવાની શતાબ્દી આવૃત્તિ (2030) ની મેજબાનીની કમાન સત્તાવાર રીતે ભારતને સોંપવામાં આવી છે.
અહમદાબાદમાં યોજાશે 2030 ની ઐતિહાસિક રમતો
વર્ષ 2030 માં રમાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન ગુજરાતના અમદાવાદ શહેરમાં કરવામાં આવશે. ક્લોઝિંગ સેરેમની દરમિયાન સ્કોટલેન્ડના અધિકારીઓએ CWG નો સત્તાવાર ધ્વજ અને બેટન ભારતીય પ્રતિનિધિઓને સુપ્રત કર્યા હતા.
ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળ: આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનવા માટે ભારત તરફથી ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલિસ્ટ ભાલા ફેંક એથ્લેટ નીરજ ચોપરા, ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘ (IOA) ના અધ્યક્ષ પી.ટી. ઉષા અને ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મંચ પર વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ઇન્ડો-સ્કોટિશ સંસ્કૃતિનો અદ્ભુત સમન્વય
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની ક્લોઝિંગ સેરેમનીની શરૂઆતમાં સ્કોટલેન્ડની સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વિરાસતની ઝાંખી રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ભારત અને સ્કોટલેન્ડના મ્યુઝિશિયન્સ અને ડાન્સર્સની વિશેષ ‘જુગલબંધી’ એ પોતાની અદ્ભુત પ્રસ્તુતિથી સ્ટેડિયમમાં ઉપસ્થિત તમામ દર્શકોના દિલ જીતી લીધા હતા.
39 મેડલ સાથે ભારત ચોથા ક્રમે
ગ્લાસગો ખાતેથી ભારતીય ટીમે અત્યંત ગૌરવપૂર્ણ વિreport સાથે વિદાય લીધી હતી. 2026 ના આ રમતોત્સવમાં ભારતીય એથ્લેટ્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા કુલ 39 મેડલ પોતાના નામે કર્યા હતા.
- ગોલ્ડ મેડલ: 13
- સિલ્વર મેડલ: 17
- બ્રોન્ઝ મેડલ: 9
મેડલ ટેલી: 39 મેડલ સાથે ભારત દેશ મેડલ તાલિકામાં 4 થા ક્રમે રહ્યો છે.
ઇતિહાસ રચવાના આરે ભારત
વર્ષ 2030 માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની સાથે જ ભારત એક નવો ઇતિહાસ રચશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પછી ભારત વિશ્વનો એવો બીજો દેશ બનશે જેણે એક કરતાં વધુ વખત આ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હોય. આ પહેલા ભારતે વર્ષ 2010 માં નવી દિલ્હી ખાતે સફળતાપૂર્વક કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કર્યું હતું.