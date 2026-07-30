વૈભવ સૂર્યવંશી સંભાળશે ટીમ, વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત

વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલાથી જ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યો છે. એવામાં તેને દુલીપ ટ્રોફીમાં પૂર્વ ઝોનનો વાઈસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, જોકે તેના પ્રથમ શ્રેણીના ખરાબ પ્રદર્શન છતાં તેને તે જવાબદારી આપવામાં આવી છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર સમાચારમાં છે. તેણે તાજેતરમાં જ ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. શરૂઆતમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષા જેટલું સારી નહોતું, પરંતુ ત્યારબાદ જ્યારે તે તેની બીજી શ્રેણી માટે ઝિમ્બાબ્વે ગયો ત્યારે તેણે શાનદાર બેટિંગ કરી. હવે વૈભવને ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમવાની તક મળવાની છે. તેને ઈસ્ટ ઝોનનો વાઈસ કપ્તાન બનાવવામાં આવ્યો છે.
પૂર્વ ઝોનના કેપ્ટન ઈશાન કિશન અને વૈભવ વાઈસ કેપ્ટન
ભારતની પ્રથમ શ્રેણી ક્રિકેટ દુલીપ ટ્રોફી આવતા મહિને શરૂ થશે. કુલ છ ટીમો ભાગ લેશે. આમાં ઈસ્ટ ઝોન, બેસ્ટ ઝોન, નોર્થ ઝોન, સાઉથ ઝોન, નોર્થઈસ્ટ ઝોન અને સેન્ટ્રલ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે. અત્યાર સુધી બેસ્ટ અને ઈસ્ટ ઝોન માટેની ટીમોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પહેલી મેચ 23 ઓગસ્ટે રમાશે.આ દરમિયાન જ્યારે ઈસ્ટ ઝોન ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી, ત્યારે ઈશાન કિશનને કેપ્ટન અને વૈભવ સૂર્યવંશીને વાઈસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ટીમમાં ઘણા સિનિયર ખેલાડીઓની હાજરી હોવા છતાં, વૈભવને વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. અભિમન્યુ ઈશ્વરન અને મોહમ્મદ શમી પણ ટીમનો ભાગ છે, પરંતુ તેઓ ફક્ત ખેલાડીઓ તરીકે રમતા જોવા મળશે.
વૈભવ અત્યાર સુધી ઘણી પ્રથમ શ્રેણી ક્રિકેટ મેચ રમ્યો નથી, પરંતુ જ્યારે પણ તે દેખાયો છે, ત્યારે તેનું બેટ ફોર્મમાં નથી રહ્યું. આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે કે વૈભવે 8 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 12 ઇનિંગ્સમાં ફક્ત 207 રન બનાવ્યા છે. તેની સરેરાશ ફક્ત 17.25 છે અને તે 90 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવી રહ્યો છે. આ 12 ઇનિંગ્સમાં તેણે ફક્ત એક જ અડધી સદી ફટકારી છે, અને બાકીની વખત તે પહેલા આઉટ થયો છે.
ઘણા લોકોને સવાલ એ પણ ઉભો થાય છે કે શું વૈભવને ફક્ત સોશિયલ મીડિયાની ચર્ચાના આધારે વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.એ સાચું છે કે વૈભવ ફક્ત 15 વર્ષનો છે અને તે એક ઉભરતો સ્ટાર લાગે છે. જોકે, આટલી નાની ઉંમરે આટલી પ્રતિષ્ઠિત ભારતીય ટુર્નામેન્ટમાં ઉપ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવો યોગ્ય છે કે કેમ તે પ્રશ્ન ચોક્કસપણે ઊભો થાય છે.
દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ: ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઈશ્વરન, સુદીપ કુમાર ઘરમી, શાહબાઝ અહેમદ, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર, કુમાર કુશાગ્ર, શિખર મોહન, અનુકુળ સિંહ, દાનસિંહ રોય, અનુકુળ સેના અને દાનવીર રોય અભિજિત સરકાર.