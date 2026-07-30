મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: 4 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં 13 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ

ગુજરાતમાં ચોમાસાનો નવો રાઉન્ડ અત્યંત આક્રમક બન્યો છે. વાતાવરણમાં એકસાથે ચાર-ચાર શક્તિશાળી વરસાદી સિસ્ટમો સક્રિય થવાના કારણે હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં રાજ્યભરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની કડક ચેતવણી જારી કરી છે. ખાસ કરીને ૩૧ જુલાઈના રોજ અમદાવાદ અને વડોદરા સહિત ૧૩ જેટલા જિલ્લાઓમાં અત્યંત ભારે વરસાદનું ‘રેડ એલર્ટ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ભયાનક આગાહી અને સંભવિત આફતને ધ્યાનમાં રાખીને વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા અર્થે ૩૧ જુલાઈએ અમદાવાદ અને વડોદરા જિલ્લાની તમામ શાળાઓ, કોલેજો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સત્તાવાર રજા જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય, ટ્રાફિક અને જળબંબાકારની ભીતિ
હવામાન વિભાગના રેડ એલર્ટના પગલે શહેરી તથા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નીચાણવાળા રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવાની, વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ થવાની અને ટ્રાફિક જામ જેવી વિષમ પરિસ્થિતિઓ સર્જાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ તમામ જોખમો સામે બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. વહીવટી તંત્રે તમામ વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને સ્થાનિક પ્રશાસન તથા પોતપોતાની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી સત્તાવાર સૂચનાઓનું કડકપણે પાલન કરવા અપીલ કરી છે.
વડોદરા કલેક્ટરની નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ
૩૧ જુલાઈએ અમદાવાદ અને વડોદરામાં આકાશી આફત જેવા મુસળધાર વરસાદની ભીતિને પગલે વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટર અનિલ ધામેલિયાએ નાગરિકો માટે વિશેષ એડવાઇઝરી જારી કરી છે. તેમણે લોકોને અત્યંત સાવચેતી રાખવા અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી સુરક્ષિત સ્થળોએ જ રહેવા સલાહ આપી છે. ખાસ કરીને પૂર સંભવિત અને નીચાણવાળા વિસ્તારોના રહીશોને બિનજરૂરી રીતે ઘરની બહાર ન નીકળવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
૬ દિવસ સુધી મેઘતાંડવ યથાવત રહેશે
ચોમાસી સિસ્ટમ્સ મજબૂત હોવાના કારણે આગામી છ દિવસ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાની આ તીવ્રતા યથાવત રહેશે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે. આ રાઉન્ડના પ્રારંભ રૂપે ૩૦ જુલાઈના રોજ સુરત સહિત ૮ જિલ્લાઓમાં ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’ જાહેર કરાયું છે, જ્યારે ૩૧ જુલાઈએ અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત સહિત ૧૩ જિલ્લાઓમાં અત્યંત ભારે વરસાદનું ‘રેડ એલર્ટ’ આપવામાં આવ્યું છે.