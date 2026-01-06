ટ્રંપ PM મોદીનું પણ અપહરણ કરશે? : પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના નિવેદન પર વિવાદ

મુંબઈ: કોંગ્રેસ નેતા પૃથ્વીરાજ ચવ્હાણે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર કરેલા હુમલાને વધુ તેજ બનાવ્યો છે. મલ્લિકાર્જુન ખડગેનો આરોપ છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રંપ મહત્વના મુદ્દાઓ પર ભારત પર પોતાની શરતો લાદી રહ્યા છે. વેનેઝુએલામાં થયેલી અમેરિકી સૈન્ય કાર્યવાહીનો ઉલ્લેખ કરતાં જેને પરિણામે નિકોલસ માદુરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, કોંગ્રેસ નેતાએ એક એવો સવાલ કર્યો કે સોશિયલ મિડિયા પર કેટલાક લોકોએ તેને બેહૂદાપણાને કારણે મજાક તરીકે લીધો: શું વેનેઝુએલા જેવી ઘટના ભારતમાં પણ થઈ શકે? શું ટ્રંપ આપણા વડા પ્રધાનનું અપહરણ કરશે? એવો સવાલ તેમણે કર્યો હતો.

પૂરા દેશ માટે શરમજનક નિવેદન

જમ્મુ-કાશ્મીરના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી એસ.પી. વૈદે કોંગ્રેસ નેતા ચવ્હાણના નિવેદનની કડક ટીકા કરતાં કહ્યું હતું કે આ પૂરા દેશ માટે શરમજનક છે. સોશિયલ મિડિયા પર ઘણા લોકોએ ચવ્હાણની ટિપ્પણીઓને “માનસિક રીતે મૃત”, “અશિક્ષિત”, “મૂર્ખ” જેવા શબ્દોથી સંબોધી છે અને ખાસ કરીને ભારત જેવી પરમાણુ શક્તિ ધરાવતા દેશના સંદર્ભમાં તેની બેહૂદાપણાને ઉજાગર કર્યું છે.

ભારતને ભોગવવું પડશે – ચવ્હાણ

મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય મંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રી તરીકે લાંબી રાજકીય કારકિર્દી ધરાવનારા ચવ્હાણે, અમેરિકા દ્વારા ભારત પર લાદવામાં આવેલા ભારે ટેરિફના મુદ્દે વડા પ્રધાન મોદી પર પ્રહાર કરતા, ત્યાંથી પોતાની વાત આગળ વધારી જ્યાં ખડગેએ છોડી હતી.

ચવ્હાણે હુમલાને વધુ તેજ કરતાં કહ્યું હતું કે 50 ટકા ટેરિફ સાથે વેપાર કરવો બિલકુલ શક્ય નથી. હકીકતમાં  આ ભારત-અમેરિકા વેપારને, ખાસ કરીને ભારતમાંથી અમેરિકા થતી નિકાસને અટકાવાની સમાન છે, કારણ કે સીધો પ્રતિબંધ લગાવી શકાય તેમ નથી, તેથી વેપાર અટકાવવા માટે ટેરિફનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતને તેનું નુકસાન ભોગવવું પડશે. અમેરિકામાં નિકાસથી આપણા લોકોને જે નફો પહેલાં મળતો હતો, તે હવે નહીં મળે. હવે અમારે વૈકલ્પિક બજારોની શોધ કરવી પડશે અને આ દિશામાં પ્રયત્નો પહેલેથી જ ચાલી રહ્યા છે.

