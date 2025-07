દેશ હિતમાં પગલાં લઈશું, ટ્રમ્પના ટેરિફ પર સંસદમાં સરકારનો જવાબ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા પર દંડની જાહેરાત કરીને વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની જાહેરાત પછી ભારતે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે અમે રાષ્ટ્રીય હિત સાથે સમાધાન નહીં કરીએ. ટેરિફ અંગે અમેરિકાના આ નિર્ણય પછી વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રી પીયૂષ ગોયલે રાજ્યસભામાં લોકસભામાં જવાબ આપ્યો.

My statement in the Rajya Sabha on India-US Bilateral Trade. https://t.co/pwuBKo9S6h

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) July 31, 2025