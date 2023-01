WHOએ કહ્યું- વિશ્વમાં કોવિડ-19નો ખતરો, હેલ્થ ઈમરજન્સી સમાપ્ત થઈ નથી

કોરોના મહામારીના સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહેલી દુનિયા માટે કોવિડ-19ની ચિંતામાંથી મુક્તિ મેળવવી મુશ્કેલ બનશે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO) એ કહ્યું છે કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાનો વિષય છે. કોરોના રોગચાળાના ચરમસીમાના 3 વર્ષ પછી એટલે કે 30મી જાન્યુઆરીએ WHO તરફથી આ ઉચ્ચતમ સ્તરનું એલર્ટ છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ડબ્લ્યુએચઓ) એ ચેતવણી આપી છે કે કોવિડ-19 એ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાની જાહેર આરોગ્ય કટોકટી છે.

The Emergency Committee advised the DG that the #COVID19 pandemic remains a Public Health Emergency of International Concern. @DrTedros accepted the advice of the Committee.

WHOના વડાએ શું કહ્યું?

WHOના ડાયરેક્ટર-જનરલ ટેડ્રોસ અધાનમ ઘેબ્રેયેસસે કહ્યું, “COVID-19 એ આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાની જાહેર આરોગ્ય કટોકટી છે. ઠંડક ન આપો… સતર્ક રહો.” WHO એ પણ કહ્યું છે કે કોરોના મહામારી હજુ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી અને કટોકટી છે. જોકે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશને પણ સ્વીકાર્યું છે કે વાયરસ સંભવતઃ ચેપના બિંદુ પર છે, પરંતુ સાવચેતી રાખવી અને આ ચેપના સંભવિત નકારાત્મક પરિણામોને ઘટાડવાની જરૂર છે.

"Our leadership led to a global consensus on a technical interoperability standard for #COVID19 certificates, which are now in use by over 120 countries, enabling over 3 billion people to use digitally augmented vaccine and test results"-@DrTedros #EB152

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2023