દેશને પહેલી બુલેટ ટ્રેન ક્યારે મળશે? રેલવે મંત્રીએ તારીખ જાહેર કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સૌથી મોટા સ્વપ્ન પ્રોજેક્ટ, દેશની રેલ વ્યવસ્થાને પુનર્જીવિત કરવાના હેતુથી બુલેટ ટ્રેનના લોન્ચિંગની જાહેરાત નવા વર્ષ નિમિત્તે કરવામાં આવી છે. 1 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાહેરાત કરી હતી કે દેશને પહેલી બુલેટ ટ્રેન 15 ઓગસ્ટ, 2027 ના રોજ મળશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, રેલવે મંત્રી વૈષ્ણવે રમૂજી સ્વર દર્શાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, બુલેટ ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદો. બુલેટ ટ્રેન આવતા વર્ષે આવશે.
પીએમ મોદીએ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન બાંધકામ સ્થળની મુલાકાત લીધી
16 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરતમાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી. તેમણે મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ સ્પીડ રેલ કોરિડોરની સમીક્ષા કરી. પીએમ મોદીએ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનના નિર્માણમાં રોકાયેલા કામદારો સાથે પણ મુલાકાત કરી. તેમણે કર્મચારીઓને કહ્યું કે બુલેટ ટ્રેન અમારી ઓળખ છે. આ સિદ્ધિ અમારી, તમારી અને સરકારની છે. પીએમ મોદીએ કર્મચારીઓને પૂછ્યું કે તેમને કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અથવા બાંધકામ સમયસર ચાલી રહ્યું છે કે નહીં.
આ શહેરોમાં બુલેટ ટ્રેનો પહેલા દોડશે
બુલેટ ટ્રેન માટે બનાવવામાં આવી રહેલો મુંબઈ-અમદાવાદ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર (MAHSR) આશરે 508 કિલોમીટર લાંબો છે. આમાં 352 કિલોમીટર (ગુજરાત અને દાદરા અને નગર હવેલી) અને મહારાષ્ટ્રમાં 156 કિલોમીટરનો સમાવેશ થાય છે. આ કોરિડોર સાબરમતી, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, બિલીમોરા, વાપી, બોઈસર, વિરાર, થાણે અને મુંબઈ સહિતના મુખ્ય શહેરોને જોડશે. રૂટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે.
બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર 85% પુલો પર પૂર્ણ છે
બુલેટ ટ્રેન કોરિડોર 85% પુલો પર પૂર્ણ છે. અત્યાર સુધીમાં 326 કિલોમીટર પુલો પૂર્ણ થયા છે. ૨૫ પુલમાંથી ૧૭ પુલનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે.