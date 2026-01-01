ડિસેમ્બરમાં દેશની તિજોરી ભરાઈ ગઈ ! GST કલેક્શન 1.74 લાખ કરોડ પાર

ભારતનો કુલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) વસૂલાત ડિસેમ્બર 2025માં પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 6.1% વધીને ₹1.74 ટ્રિલિયન થઈ ગયો. ગુરુવારે જાહેર કરાયેલા સરકારી આંકડા અનુસાર, મોટા કર ઘટાડા પછી સ્થાનિક વેચાણમાંથી આવકમાં ધીમી વૃદ્ધિને કારણે ડિસેમ્બર 2025માં કુલ GST વસૂલાત 6.1 ટકા વધીને ₹1.74 લાખ કરોડથી વધુ થઈ ગઈ.
ડિસેમ્બર 2024માં કુલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સ (GST) વસૂલાત ₹1.64 લાખ કરોડથી વધુ હતી. સ્થાનિક વ્યવહારોમાંથી કુલ આવક 1.2 ટકા વધીને ₹1.22 લાખ કરોડથી વધુ થઈ, જ્યારે આયાતી માલમાંથી આવક ડિસેમ્બર 2025માં 19.7 ટકા વધીને ₹51,977 કરોડ થઈ.
રિફંડમાં આટલો વધારો થયો
ડિસેમ્બરમાં રિફંડ 31 ટકા વધીને ₹28,980 કરોડ થયું. રિફંડ માટે સમાયોજિત કર્યા પછી, ચોખ્ખી GST આવક ₹1.45 લાખ કરોડને વટાવી ગઈ, જે વાર્ષિક ધોરણે 2.2 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે. ગયા મહિને સેસ વસૂલાત ઘટીને ₹4,238 કરોડ થઈ ગઈ, જે ડિસેમ્બર 2024 માં ₹12,003 કરોડ હતી.
22 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવતા આશરે 375 વસ્તુઓ પર GST દર ઘટાડવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી માલ સસ્તો થયો હતો. વધુમાં, વળતર સેસ હવે ફક્ત તમાકુ અને સંબંધિત ઉત્પાદનો પર વસૂલવામાં આવે છે, જ્યારે અગાઉ તે વૈભવી, પાપ અને ગેરલાભકારી વસ્તુઓ પર વસૂલવામાં આવતો હતો. GST દરમાં ઘટાડાની અસર મહેસૂલ વસૂલાત પર પડી છે.
ગયા મહિને તેમાં કેટલો વધારો થયો?
નવેમ્બરમાં GST દરમાં ઘટાડાની સકારાત્મક અસર દેશમાં અનુભવાઈ છે. નવેમ્બરમાં કુલ GST વસૂલાત 0.7 ટકા વધીને ₹1.70 લાખ કરોડ થઈ ગઈ. નવેમ્બર 2024 માં કુલ માલ અને સેવા કર (GST) વસૂલાત ₹1.69 લાખ કરોડ હતી, જે આ વર્ષે વધારો છે.
રાજ્યની આવકમાં પણ વધારો થયો
નવેમ્બરમાં, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં દેશના એકંદર સંગ્રહમાં વધારો થયો જ નહીં, પરંતુ મુખ્ય રાજ્યોમાં પણ સંગ્રહમાં વધારો થયો. હરિયાણાના સંગ્રહમાં 17 ટકા, કેરળના 8 ટકા અને આસામના 18 ટકાનો વધારો થયો. ગુજરાત અને તમિલનાડુના સંગ્રહમાં અનુક્રમે 1 ટકા અને 2 ટકાનો વધારો થયો. રાજસ્થાનમાં પણ 6 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો.