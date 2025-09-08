ચંદ્ર ગ્રહણ 2025: વર્ષનું છેલ્લું પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણ થયું

આજે વિશ્વભરના લોકોની નજર આકાશ પર ટકેલી હતી અને તેનું કારણ વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ હતું. આખરે લોકોની રાહનો અંત આવ્યો અને રવિવાર રાત્રે 9:58 વાગ્યે ચંદ્રગ્રહણ શરૂ થયું, જે 3 કલાક 28 મિનિટ સુધી ચાલ્યું. આ ગ્રહણ દેશભરમાં જોવા મળ્યું. ભારત સહિત વિશ્વના ઘણા ભાગોમાં આ ગ્રહણ જોવા મળ્યું. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે ગ્રહણ દરમિયાન, ચંદ્રનો રંગ કાળો કે વાદળી નહીં, પરંતુ લાલ હતો. આ કારણોસર તેને બ્લડ મૂન કહેવામાં આવ્યું છે. ભારતમાં, તમે આ ગ્રહણને નરી આંખે સરળતાથી જોઈ શકો છો. જ્યારે પૃથ્વી ચંદ્રને સંપૂર્ણપણે ઢાંકી દે છે, ત્યારે બ્લડ મૂનનો નજારો દેખાય છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં બ્લડ મૂનનો નજારો જોવા મળ્યો હતો.
Delhi: The moon is becoming visible as the total phase of the lunar eclipse ends pic.twitter.com/niwxPnRJne
— IANS (@ians_india) September 7, 2025
ચંદ્ર ગ્રહણ 2025 કયા સમયે થયું?
ભારતીય સમય મુજબ, 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 9:58 વાગ્યે શરૂ થયેલું આ ગ્રહણ 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 1:26 વાગ્યે સમાપ્ત થયું. આ ચંદ્રગ્રહણનો કુલ સમયગાળો 3 કલાક 28 મિનિટનો હતો, જેને 2022 પછીનું સૌથી લાંબુ ગ્રહણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ પૂર્ણ ચંદ્રગ્રહણ નવી દિલ્હી, મુંબઈ, અમદાવાદ, જયપુર, કોલકાતા, ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, લખનૌ જેવા શહેરોમાં જોવા મળ્યું હતું.
Noida, Uttar Pradesh: The moon gradually became visible as the lunar eclipse moved out of the total phase pic.twitter.com/HTK6Ln4UE8
— IANS (@ians_india) September 7, 2025
લોકોને તેને જોવા માટે કોઈ ઊંચા સ્થાને જવાની જરૂર નહોતી, કારણ કે તે સરળતાથી દેખાઈ શકતું હતું. 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રે 11:00 વાગ્યાથી 12:22 વાગ્યા સુધી, આ ચંદ્રગ્રહણ ભારતમાં સૌથી લાલ અને તેજસ્વી દેખાયું.
Delhi: The moon gradually becomes visible as the Lunar Eclipse exits the total phase pic.twitter.com/PZpGNDBSOp
— IANS (@ians_india) September 7, 2025
મૃત્યુ પંચક અને ચંદ્રગ્રહણ 2025
જ્યોતિષીઓના મતે, લગભગ 122 વર્ષ પછી, આવો સંયોગ બન્યો છે જ્યારે પિતૃ પક્ષ ચંદ્રગ્રહણથી શરૂ થયો હતો. આ ઉપરાંત, 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ગ્રહણ પંચક દરમિયાન થયું છે. મૃત્યુ પંચક 6 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયો હતો, જે 10 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. હિન્દુ ધર્મમાં, મૃત્યુ પંચક અને ચંદ્રગ્રહણ બંનેનો સમયગાળો અશુભ માનવામાં આવે છે. આ સમય દરમિયાન, પૂજા, સગાઈ, લગ્ન, ગૃહસંવર્ધન, મુંડન જેવા કોઈપણ કાર્ય કરવામાં આવતા નથી.
Delhi: The lunar eclipse gradually transitioned from the partial phase to the total phase
(Visuals from Mayur Vihar) pic.twitter.com/pTV1cLpKES
— IANS (@ians_india) September 7, 2025
વર્ષ 2025 નું બીજું ચંદ્રગ્રહણ
આજે 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ગ્રહણ વર્ષનું બીજું ચંદ્રગ્રહણ છે. તે જ સમયે, વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ 14 માર્ચે થયું હતું, જે ભારતમાં દેખાતું નહોતું. આ ગ્રહણ પછી, હવે વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ પણ આ મહિનામાં થવાનું છે. વર્ષનું છેલ્લું અને બીજું સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર 2025 ના રોજ થશે. જોકે, આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં.
ચંદ્રગ્રહણમાં કયા મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ?
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન, “ઓમ શ્રમ શ્રીં શ્રમ સહ ચંદ્રમાસે નમઃ” અથવા “ઓમ સોમય નમઃ” જેવા ચંદ્ર-દોષ નિવારણ મંત્રોનો જાપ કરવો જોઈએ, જેથી અશુભ પ્રભાવ ટાળી શકાય. ઉપરાંત, ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન તમે “ઓમ નમઃ શિવાય” અને “ઓમ ચંદ્રમાસે નમઃ” જેવા મંત્રોનો જાપ કરી શકો છો.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન શું દાન કરવું જોઈએ?
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન પૂજા કરવી પ્રતિબંધિત માનવામાં આવે છે. જો કે, આ સમય દરમિયાન દાન કરવું પુણ્યશાળી છે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન તમે ગરીબ અથવા જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિને સફેદ કપડાં, દૂધ, દહીં, ઘી વગેરેનું દાન કરી શકો છો. આ ચંદ્રગ્રહણની અશુભ અસરને તમારા પર અટકાવશે.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન કઈ સાવચેતી રાખવી જોઈએ?
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓની પૂજા કે સ્પર્શ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ખાવાનું કે સૂવાનું પણ ટાળવું જોઈએ, કારણ કે આનાથી જીવનમાં નકારાત્મકતા વધી શકે છે. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ક્યાંય બહાર ન જાવ અને મંત્રોનો જાપ કરો.
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન ગર્ભવતી મહિલાએ શું ન કરવું જોઈએ?
ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન કોઈપણ ગર્ભવતી મહિલાએ ગ્રહણ જોવાનું ટાળવું જોઈએ અને ગ્રહણ દરમિયાન ઘરની બહાર ન નીકળવું જોઈએ. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન, વ્યક્તિએ સોય, તીક્ષ્ણ કાતર અથવા છરી વગેરે જેવી કોઈપણ પ્રકારની તીક્ષ્ણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનું પણ ટાળવું જોઈએ.
ચંદ્રગ્રહણ પછી કયા પગલાં લેવા જોઈએ?
ચંદ્રગ્રહણની અશુભ અસર ઘટાડવા માટે, તમે મંત્રો જાપ કરી શકો છો, દાન કરી શકો છો અને ધાર્મિક વિધિઓ કરી શકો છો. ચંદ્રગ્રહણ દરમિયાન, વ્યક્તિએ ભગવાન શિવના મહામૃત્યુંજય મંત્ર અથવા ચંદ્રના મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. ચંદ્રગ્રહણ પછી, સ્નાન કરો અને ગરીબોને ખોરાક, કપડાં અથવા અન્ય સફેદ વસ્તુઓનું દાન કરો. ઘરમાં ગંગાજળ છાંટો અને ભગવાન વિષ્ણુ સાથે ભગવાન શિવની પૂજા કરો.