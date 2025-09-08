ફ્રાન્સમાં રાજકીય સંકટ, PM અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ હારી ગયા, રાજીનામું આપશે

સોમવારે ફ્રાન્સમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વધી ગઈ જ્યારે વડા પ્રધાન ફ્રાન્કોઇસ બેરોની સરકાર સંસદમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. આ પગલાથી રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનને છેલ્લા બે વર્ષમાં તેમના પાંચમા વડા પ્રધાનની નિમણૂક કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવાની જરૂર પડશે.
માત્ર 9 મહિનાથી વડા પ્રધાન રહેલા ફ્રાન્કોઇસ બેરો (74), આજે રાજીનામું સુપરત કરશે. ફ્રાન્સની ખાધ ઘટાડવા માટે તેમની સરકારની 44 બિલિયન યુરો ($51.5 બિલિયન) બચત યોજના માટે સમર્થન મેળવવા માટે બેરોએ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવનો આશરો લીધો હતો, જેણે EU ની 3% મર્યાદા બમણી કરી દીધી છે.
ફ્રાન્સનું દેવું હાલમાં GDP ના 114% છે. સમાચાર એજન્સી રોઇટર્સ અનુસાર, બેરોએ નાણાકીય વર્ષ 25-2026 ના બજેટમાં આ બચતને નાણાકીય વિશ્વસનીયતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે જરૂરી ગણાવી હતી. પરંતુ 2027 ની રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પર નજર રાખનારા વિરોધ પક્ષોએ તેમને ટેકો આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ સામે મતદાન કરતા પહેલા, ફ્રાન્કોઇસ બાયરોએ સંસદને ચેતવણી આપી: “તમે મારી સરકારને તોડી શકો છો, પરંતુ તમે વાસ્તવિકતાને ભૂંસી શકતા નથી. ખર્ચ વધતો રહેશે, અને પહેલાથી જ અસહ્ય દેવાનો બોજ વધુ ભારે અને વધુ ખર્ચાળ બનશે.” આ હોવા છતાં, સાંસદોએ તેમની યોજનાને ભારે બહુમતીથી નકારી કાઢી.