નીતિશ કુમાર ક્યારે રાજીનામું આપશે અને બિહારમાં નવી સરકાર ક્યારે બનશે?

2025 ની બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થઈ ગયા છે, અને NDA ગઠબંધન બીજી વખત સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર છે. ચૂંટણી પરિણામો આવતાની સાથે જ નવી સરકાર બનાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. વર્તમાન સરકારનો કાર્યકાળ 22 નવેમ્બરે સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. તે પહેલાં 18મી વિધાનસભાની રચના થવાની છે.
ચર્ચા છે કે નીતિશ કુમાર આવતા અઠવાડિયે રાજ્યપાલને મળી શકે છે અને રાજીનામું સુપરત કરી શકે છે, ત્યારબાદ તેઓ 10મી વખત બિહારના મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લઈ શકે છે. વડા પ્રધાન મોદી શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપી શકે છે. તેથી, વડા પ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને શપથ ગ્રહણ સમારોહની તારીખ નક્કી કરવામાં આવી શકે છે.
બિહાર અને દિલ્હીમાં બેઠકો ચાલુ
અહેવાલો અનુસાર, JDU નેતાઓ લલ્લન સિંહ અને સંજય ઝા હાઇકમાન્ડ સાથે ચર્ચા કરવા માટે દિલ્હી પહોંચ્યા છે. તેઓ ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરવાના છે. એલજેપી પ્રમુખ ચિરાગ પાસવાન અને નિત્યાનંદ રાય પટણામાં મળવાના છે. નીતિશ કુમારની રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાન સાથે મુલાકાતનો કાર્યક્રમ છે, જે આવતા અઠવાડિયે થઈ શકે છે.
આ બેઠક દરમિયાન નીતિશ કુમાર તેમને રાજીનામું સોંપે તેવી અપેક્ષા છે. તેઓ પોતાનું રાજીનામું સોંપશે. તેમના રાજીનામા બાદ, નવી સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા આગળ વધશે. નીતિશ કુમાર બેઠક દરમિયાન રાજ્યપાલ સાથે શપથ ગ્રહણ સમારોહની તારીખ અંગે પણ ચર્ચા કરી શકે છે. વડા પ્રધાન મોદીએ પહેલાથી જ સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે કે તેઓ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજરી આપશે.