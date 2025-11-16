દેશમાં NDA નો જલવો, 21 રાજ્યોમાં સરકાર

બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો લગભગ સ્પષ્ટ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને જનતા દળ (યુનાઇટેડ) ગઠબંધન 202 ની લીડ મેળવી ચૂક્યું છે, જ્યારે મહાગઠબંધન 35 બેઠકો મેળવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. જ્યારે જીતનારા અને હારનારા ઉમેદવારોની જાહેરાત હજુ બાકી છે, તે ચોક્કસ છે કે અંતિમ પરિણામો આ સ્તરની આસપાસ રહેશે.

બિહારમાં પ્રચંડ વિજય બાદ, BJPના નેતૃત્વ હેઠળના NDA પાસે હવે 21 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સરકારો છે. આ એક રેકોર્ડ છે જે NDA એ 2018 થી પુનરાવર્તન કર્યું છે. 2018 માં, NDA એ 21 રાજ્યોમાં પણ સરકારો બનાવી. સ્વતંત્ર ભારતમાં આ બીજી વખત છે જ્યારે કોઈ ગઠબંધને કેન્દ્ર સરકાર સહિત આટલા બધા રાજ્યોમાં સરકારો બનાવી છે.

પહેલા દિલ્હીમાં અને હવે બિહારમાં, BJP એ 2026 માં બે મોટી જીત મેળવીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. NDA હવે 21 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સત્તા ધરાવે છે. આમાં ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઉત્તરાખંડ, દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ, સિક્કિમ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા, મણિપુર અને નાગાલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે.

મોદી-નીતીશ જોડી પર બિહારની મંજૂરીની મહોર

એનડીએએ નીતિશ કુમારને પોતાનો ચહેરો બનાવીને બિહારની ચૂંટણી લડી હતી, અને પરિણામો તમારી સામે છે. બિહારમાં વર્ષોથી એક કહેવત પ્રચલિત છે: “બિહારમાં બહાર હૈ, નીતિશ કુમાર હૈ.” નીતિશ કુમારના બે દાયકાના શાસન છતાં આજે પણ આ કહેવત સાચી છે. એક્ઝિટ પોલના ડેટામાં પણ એનડીએ માટે આટલો મોટો જનાદેશ મળ્યો નથી.

બધા રેકોર્ડ તોડીને, ભાજપ લગભગ 90 બેઠકો પર, જેડીયુ 84 બેઠકો પર, એલજેપી 19 બેઠકો પર, એચએએમ 5 બેઠકો પર અને આરએલએમ 4 બેઠકો પર આગળ છે. અંતિમ પરિણામો આવે ત્યાં સુધી આંકડાઓમાં 1-2 બેઠકોનો તફાવત દેખાઈ શકે છે, પરંતુ એ ચોક્કસ છે કે બિહારના લોકોએ મોદી-નીતીશ જોડીને મંજૂરી આપી છે.

૨૦૨૫માં દિલ્હી અને બિહારની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી, જેમાં NDAએ જીત મેળવી હતી અને તેના મતગણતરીમાં વધારો કર્યો હતો. હવે, ૨૦૨૬માં લિટમસ કસોટી છે. પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને કેરળમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જી શાસન કરે છે, જે લગભગ દોઢ દાયકાથી સત્તામાં છે. ભાજપ અહીં પ્રવેશ મેળવવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી સફળ થઈ નથી.

બંગાળની સાથે આસામમાં પણ મતદાન થશે. આસામ પહેલાથી જ ભાજપના નિયંત્રણમાં છે, તેથી પાર્ટીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન બંગાળ પર રહેશે. જો NDA બંગાળ અને આસામ બંનેમાં સરકાર બનાવે છે, તો તે એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ હશે. ત્યારબાદ, NDA પાસે ૨૨ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં સરકારો હશે, જે દેશના ઇતિહાસમાં અજોડ સિદ્ધિ છે.

પુડુચેરી, તમિલનાડુ અને કેરળમાં પણ ચૂંટણીઓ યોજાશે. પુડુચેરીમાં પહેલાથી જ NDAના નેતૃત્વ હેઠળની સરકાર છે. દરમિયાન, ભાજપ તમિલનાડુ અને કેરળમાં પગપેસારો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ રાજ્યોમાં ચૂંટણીમાં કોણ વિજયી થશે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR