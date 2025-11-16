દિલ્હી કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ પછી આજે લાલ કિલ્લો ફરી ખુલ્યો

દિલ્હીનો લાલ કિલ્લો આજે, રવિવાર, 16 નવેમ્બરના રોજ પ્રવાસીઓ માટે ફરી ખુલ્યો. 10 નવેમ્બરના રોજ મેટ્રો સ્ટેશન નજીક થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ અને આતંકવાદી હુમલા બાદ લાલ કિલ્લો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ (ASI) દ્વારા તેની સુરક્ષા તપાસ પૂર્ણ કર્યા પછી અને સ્થળ સાફ કર્યા પછી, લાલ કિલ્લો અને તેની આસપાસના વિસ્તારો ફરી ખુલ્યા છે, અને મેટ્રો સ્ટેશન પણ ફરી ખુલ્યું છે.
કડક સુરક્ષા અને કડક માર્ગદર્શિકા
લાલ કિલ્લાના ખુલવાનો સમય સવારે 9:30 થી સાંજે 4:30 વાગ્યા સુધી સમાન રહેશે. પહેલાની જેમ, સોમવારે લાલ કિલ્લો બંધ રહેશે, પરંતુ સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. જો તમે લાલ કિલ્લાની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો ખાતરી કરો કે ઓળખપત્ર સાથે રાખો અને સુરક્ષા માર્ગદર્શિકાનું કડક પાલન કરો. કારણ કે કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકારે નિર્દેશ આપ્યો છે કે કોઈને પણ ઓળખપત્ર પુરાવા અને ચેક કરેલા સામાન વિના લાલ કિલ્લામાં પ્રવેશવાની મંજૂરી ન આપવી જોઈએ.
આંશિક રીતે પુનઃસ્થાપિત મેટ્રો સ્ટેશન સેવાઓ
દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (DMRC) એ લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનને આંશિક રીતે પુનઃસ્થાપિત કર્યું છે અને કડક સુરક્ષા પ્રતિબંધો પછી મેટ્રો સેવાઓ ફરી શરૂ કરી છે. DMRC અનુસાર, મેટ્રો સ્ટેશનનો ગેટ નંબર 1 બંધ રહેશે, પરંતુ ગેટ નંબર 2 અને 3 હવે મુસાફરો માટે ખુલ્લો છે. કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ, સુરક્ષા એજન્સીઓએ મેટ્રો સ્ટેશનને નિરીક્ષણ માટે બંધ કરી દીધું હતું. મેટ્રો સ્ટેશન ચાર દિવસ સુધી બંધ રહ્યું હતું અને તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી. હવે, તે મુસાફરો માટે ફરીથી ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે.
આ આતંકવાદી હુમલો 10 નવેમ્બરની સાંજે થયો હતો
એ નોંધનીય છે કે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા નજીક મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 ની બહાર એક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેના પરિણામે આશરે 10 વાહનો સળગી ગયા હતા અને 13 લોકોના મોત થયા હતા. કેન્દ્ર સરકારે કાર બોમ્બ વિસ્ફોટને આતંકવાદી હુમલો તરીકે માન્યતા આપતો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો, જેમાં આશરે 20 લોકો ઘાયલ થયા હતા. કાર બોમ્બ વિસ્ફોટને આતંકવાદી હુમલો માનવામાં આવ્યો હતો કારણ કે કાર એમોનિયમ નાઈટ્રેટ ફ્યુઅલ ઓઇલ (ANFO) અને અન્ય વિસ્ફોટકોથી ભરેલી હતી.
આત્મઘાતી બોમ્બર તરીકે ડોકટરનો દેખાવ
દિલ્હી પોલીસે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ અને વિસ્ફોટકો કાયદાની કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી છે. રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (એનઆઈએ) તપાસ કરી રહી છે. મુખ્ય આરોપી જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામાના રહેવાસી ડૉ. ઉમર મોહમ્મદ (ઉમર નબી) છે, જે વિસ્ફોટ સમયે કાર ચલાવી રહ્યો હતો. હુમલા પહેલા, 9 નવેમ્બરના રોજ ફરીદાબાદમાં એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ થયો હતો, અને ઘણા લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકો મળી આવ્યા હતા, અને આ ઘટનાની તપાસ દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટ તરફ દોરી ગઈ હતી.