દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે જોરદાર બ્લાસ્ટ, એકનું મોત

રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં એક જોરદાર વિસ્ફોટ થયો છે. આ ઘટના લાલ કિલ્લા પાસે બની હતી, જ્યાં પાર્ક કરેલી કારમાં એક શક્તિશાળી વિસ્ફોટ થયો હતો. જેના કારણે વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. વિસ્ફોટ પછી તરત જ કારમાં આગ લાગી ગઈ. તેણે નજીકની બે અન્ય કારોને પણ લપેટમાં લીધી, જે બળીને રાખ થઈ ગઈ. બે થી ત્રણ લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે. વિસ્ફોટમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે.

આ ઘટના લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે બની હોવાનું કહેવાય છે. પાંચ ફાયર એન્જિન ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. આ એક ભીડભાડવાળો વિસ્તાર છે, જે ઘણીવાર સાંજે ભીડભાડ ભરેલો હોય છે. હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે વિસ્ફોટ કારમાં CNG લીકેજને કારણે થયો હતો કે અન્ય કોઈ કારણસર. અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. તમામ ખૂણાથી તપાસ ચાલી રહી છે.

ફાયર વિભાગે શું કહ્યું?

દિલ્હી ફાયર વિભાગે આ ઘટના અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશનના ગેટ નંબર 1 પાસે કારમાં વિસ્ફોટ થયો હોવાની જાણ થઈ છે. ત્યારબાદ ત્રણથી ચાર વાહનોમાં આગ લાગી ગઈ અને તેમને નુકસાન થયું.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓનો અહેવાલ

વિસ્ફોટ અંગે એક પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે, વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકના ઘરો ધ્રુજી ગયા. વધુમાં, ઘટનાસ્થળની નજીકની દુકાનોના કાચ તૂટી ગયા. લોકો ગભરાઈ ગયા. અમે કંઈ સમજી શકીએ તે પહેલાં, વિસ્ફોટ થયેલી કાર અને તેના માર્ગમાં રહેલી કાર આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ.”

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR