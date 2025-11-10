દિલ્હી બ્લાસ્ટ : PM મોદીએ અમિત શાહ સાથે વાત કરી

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટથી રાજધાનીમાં હચમચી ઉઠી છે. આઠ લોકો માર્યા ગયા અને 24 ઘાયલ થયા. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકમાં પાર્ક કરેલા અનેક વાહનોને અસર થઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ફોન પર વાત કરી.
#BREAKING: Union Home Minister Amit Shah has ordered an immediate investigation, directing Delhi Police and the NIA to expedite the probe into the car explosion near the Red Fort Metro Station pic.twitter.com/EXABKGGWxP
— IANS (@ians_india) November 10, 2025
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે આઈબી ચીફ તપન ડેકા સાથે વાત કરી.
PM Narendra Modi has taken stock of the situation in the wake of the blast in Delhi. He spoke to Union Home Minister Amit Shah and took an update on the situation: Sources pic.twitter.com/DhMn1yKxIg
— IANS (@ians_india) November 10, 2025
લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ, સીઆરપીએફના ડીઆઈજી કિશોર પ્રસાદ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓની ઘણી ટીમો પહેલાથી જ વિસ્તારમાં તૈનાત છે અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.
ઘટનાસ્થળે પહોંચતા પહેલા ડીઆઈજી કિશોર પ્રસાદે કહ્યું, હમણાં કંઈ કહેવું વહેલું ગણાશે. હું ઘટનાસ્થળે જઈ રહ્યો છું; પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી જ હું ટિપ્પણી કરી શકું છું.