દિલ્હી બ્લાસ્ટ : PM મોદીએ અમિત શાહ સાથે વાત કરી

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટથી રાજધાનીમાં હચમચી ઉઠી છે. આઠ લોકો માર્યા ગયા અને 24 ઘાયલ થયા. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકમાં પાર્ક કરેલા અનેક વાહનોને અસર થઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ફોન પર વાત કરી.

 

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે આઈબી ચીફ તપન ડેકા સાથે વાત કરી.

લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ, સીઆરપીએફના ડીઆઈજી કિશોર પ્રસાદ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા છે. સુરક્ષા એજન્સીઓની ઘણી ટીમો પહેલાથી જ વિસ્તારમાં તૈનાત છે અને પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહી છે.

ઘટનાસ્થળે પહોંચતા પહેલા ડીઆઈજી કિશોર પ્રસાદે કહ્યું, હમણાં કંઈ કહેવું વહેલું ગણાશે. હું ઘટનાસ્થળે જઈ રહ્યો છું; પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી જ હું ટિપ્પણી કરી શકું છું.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR