દિલ્હીમાં થયેલા બ્લાસ્ટ બાદ ગુજરાતમાં હાઈ એલર્ટ

દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા કાર બોમ્બ વિસ્ફોટથી રાજધાનીમાં હચમચી ઉઠી છે. 10 લોકો માર્યા ગયા અને 24 ઘાયલ થયા. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે નજીકમાં પાર્ક કરેલા અનેક વાહનોને અસર થઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સાથે ફોન પર વાત કરી.
દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટ બાદ ગુજરાતમાં પણ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત ઘણા શહેરોમાં એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે જણાવ્યું હતું કે દિલ્હી હુમલા બાદ અમદાવાદ પણ હાઇ એલર્ટ પર છે. તમામ અધિકારીઓને પોતપોતાના વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. શહેર પોલીસ એલર્ટ મોડ પર છે અને બધી એજન્સીઓ સતર્ક છે.