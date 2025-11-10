લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા બ્લાસ્ટમાં 10ના મોત, અનેક રાજ્યોમાં હાઈ એલર્ટ

સોમવારે સાંજે લાલ કિલ્લા પાસે એક કારમાં વિસ્ફોટ થતાં દિલ્હી ભયાનક અવાજથી હચમચી ઉઠ્યું. વિસ્ફોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે તેના કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કાર એક જ ક્ષણમાં આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ અને આગની જ્વાળાઓ નજીકના સાતથી આઠ વાહનોને લપેટમાં લઈ ગઈ. 10 લોકો માર્યા ગયા અને 24 ઘાયલ થયા.
Delhi: 8 killed, dozen injured in car explosion near Red Fort; high alert in Maha, UP
· At least eight people were killed and a dozen others injured as a powerful explosion swept through parked cars near Delhi’s Red Fort Metro Station on Monday evening, sending panic across the… pic.twitter.com/fBpQ5vVGLY
— IANS (@ians_india) November 10, 2025
વિસ્ફોટ સાંજે 6:55 વાગ્યે થયો હતો, અને ફાયર બ્રિગેડને તાત્કાલિક ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડના વાહનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા અને ઘણા પ્રયાસો પછી આગને કાબુમાં લીધી હતી. વિસ્ફોટ બાદ, દિલ્હી પોલીસની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલમાં તે સ્પષ્ટ નથી કે વિસ્ફોટ કારમાં રહેલા સીએનજીને કારણે થયો હતો કે અન્ય કોઈ વિસ્ફોટક સામગ્રીને કારણે.
Delhi: The Jama Masjid market has been closed following a car explosion near the Red Fort Metro Station. Further details are awaited pic.twitter.com/lOOt0yJ740
— IANS (@ians_india) November 10, 2025
અમિત શાહે આઈબી ચીફ સાથે વાત કરી
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ અંગે આઈબી ચીફ તપન ડેકા સાથે વાત કરી.
દિલ્હી વિસ્ફોટ બાદ હરિયાણામાં હાઇ એલર્ટ, NCR ને અડીને આવેલા તમામ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ હરિયાણામાં સુરક્ષા એજન્સીઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દિલ્હીને અડીને આવેલા NCR ના તમામ વિસ્તારો – ફરીદાબાદ, ગુરુગ્રામ, પલવલ અને સોનીપતમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે.