અજિત પવાર પર 500 કરોડના હોસ્પિટલ કૌભાંડના આરોપ વિશે શું બોલ્યા બાવનકુળે?

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર પર વધુ એક કૌભાંડનો આરોપ લાગ્યો છે. આ વખતે, એક સામાજિક કાર્યકર્તાએ તેમના પર 500 કરોડના હોસ્પિટલ કૌભાંડનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ અંગે પૂછવામાં આવતા રાજ્યના મંત્રી ચંદ્રશેખર બાવનકુલેએ જણાવ્યું હતું કે લેખિત ફરિયાદ બાદ જ કોઈપણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP વડા અજિત પવાર ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયા છે. આ વખતે સામાજિક કાર્યકર્તા અંજલિ દમણિયાએ તેમના પર રૂ. 500 કરોડના હોસ્પિટલ કૌભાંડનો આરોપ લગાવ્યો છે. દમણિયાનો દાવો છે કે બૃહન્મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (BMC) દ્વારા બનાવવામાં આવેલી શતાબ્દી હોસ્પિટલ અજિત પવારના સંબંધીઓ સાથે જોડાયેલી સંસ્થાને સોંપવામાં આવી રહી છે.

લેખિત ફરિયાદ બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે: બાવનકુળે

મહારાષ્ટ્રના મંત્રી ચંદ્રશેખર બાવનકુળેએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ બાબતથી અજાણ હતા. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આ મામલો સરકાર સમક્ષ લેખિતમાં રજૂ કરવામાં આવશે ત્યારે નિર્ણય લેવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે સરકાર સત્તાવાર ફરિયાદની રાહ જોઈ રહી છે.

અંજલી દમાણિયાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક અહેવાલ શેર કર્યો હતો, જેમાં લખ્યું હતું કે BMC દ્વારા બનાવવામાં આવેલી 580 બેડની શતાબ્દી હોસ્પિટલ PPP મોડેલ પર આપવામાં આવી રહી છે. આ હોસ્પિટલ માટે બોલી પદ્મસિંહ પાટિલના તેર્ના પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મૂકવામાં આવી છે, જેનો પરિવાર અજિત પવાર સાથે સંકળાયેલો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમનો દાવો છે કે RSS નજીકમાં એક હોસ્પિટલ પણ બનાવી રહ્યું છે, પરંતુ પૂર્ણ થયેલી હોસ્પિટલ પવાર પરિવારને જઈ રહી છે. તેમણે મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પર પણ કટાક્ષ કર્યો હતો, જેમાં લખ્યું હતું કે સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર રાજકારણીઓને સોંપી દેવુ જોઈએ.

સરકારે કહ્યું કે આરોપો રાજકારણનો ભાગ છે

રાજ્યમંત્રી પંકજ રાજેશ ભોયરે કહ્યું, “રાજકારણમાં સંકળાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિ માટે આરોપોનો સામનો કરવો સામાન્ય છે. તપાસ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં કોઈપણ આરોપોનો જવાબ આપવો યોગ્ય નથી.”

અજિત પવારનું નામ અન્ય વિવાદો સાથે પણ જોડાયેલું છે. પુણેના મુંધવા વિસ્તારમાં 40 એકર સરકારી જમીનના વેચાણમાં અજિત પવાર તાજેતરમાં ફસાયા હતા. આરોપો છે કે જમીન ઓછી કિંમતે વેચવામાં આવી હતી, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચોરી કરવામાં આવી હતી અને આ સોદામાં અજિત પવારના પુત્ર પાર્થ પવાર સાથે જોડાયેલી એક કંપનીનો સમાવેશ થતો હતો. જોકે આ કેસમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, પરંતુ પાર્થ પવારનું નામ શામેલ નથી. મુખ્યમંત્રી ફડણવીસ કહે છે કે આ સોદામાં સીધા સંકળાયેલા લોકો સામે FIR દાખલ કરવામાં આવે છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR