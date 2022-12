Breaking News: કર્ણાટકમાં માસ્ક પહેરવું ફરજીયાત

ચીનમાં કોરોનાના કહેર બાદ હવે ભારત પણ એલર્ટ મોડ પર આવી ગયું છે. કોવિડને લઈને કેન્દ્ર સરકાર વતી બેઠકો યોજાઈ રહી છે. બીજી તરફ આજે પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કોવિડને લઈને ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ છે. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પોતપોતાના રાજ્યોમાં કોરોનાને રોકવા માટે સાવચેતીના પગલાં પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે. આ ક્રમમાં કર્ણાટકમાં માસ્ક પાછો ફર્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોવિડ સંબંધિત માર્ગદર્શિકા જારી કરવામાં આવી છે.

Belagavi | Karnataka CM Basavaraj Bommai along with State health minister Dr K Sudhakar holds a review meeting regarding Covid19 situation in the state pic.twitter.com/MLRvmzVfxP

— ANI (@ANI) December 22, 2022