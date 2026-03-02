પાકિસ્તાનમાં યુએસ દૂતાવાસમાં વિઝા સેવાઓ સ્થગિત

પાકિસ્તાનમાં યુએસ દૂતાવાસ અને કોન્સ્યુલેટની બહાર હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે યુએસ સરકારે 2 માર્ચ માટે સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી અને વિઝા સેવાઓ સ્થગિત કરી.
પાકિસ્તાનમાં અમેરિકન દૂતાવાસ અને કોન્સ્યુલેટની બહાર હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો અને અથડામણોના અહેવાલો વચ્ચે અમેરિકન સરકારે સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી છે. અમેરિકન દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે લાહોર અને કરાચીમાં ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનો અને હિંસા તેમજ ઇસ્લામાબાદ અને પેશાવરમાં વધારાના વિરોધ પ્રદર્શનોની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને, અમેરિકન કર્મચારીઓને હિલચાલ મર્યાદિત કરવા અને ઘરે રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
સુરક્ષા ચેતવણીમાં અમેરિકી નાગરિકોને સ્થાનિક સમાચારોનું નિરીક્ષણ કરવા, ભીડ ટાળવા, તેમની આસપાસના વાતાવરણથી વાકેફ રહેવા અને તેમના STEP નોંધણીને અપડેટ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
વિઝા અને યુએસ સેવાઓ રદ
યુએસ એમ્બેસીએ જણાવ્યું હતું કે કરાચી અને લાહોરમાં કોન્સ્યુલેટ અને ઇસ્લામાબાદમાં યુએસ એમ્બેસીમાં 2 માર્ચે નિર્ધારિત તમામ વિઝા એપોઇન્ટમેન્ટ અને યુએસ નાગરિક સેવાઓ રદ કરવામાં આવી છે.
‘પાકિસ્તાનીઓ માટેના બધા વિઝા રદ કરવા જોઈએ’
ઉલ્લેખનીય છે કે કરાચીમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટની બહાર હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો ફાટી નીકળ્યા હતા. આ પછી, એક અમેરિકન રૂઢિચુસ્ત કાર્યકર્તાએ યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને પાકિસ્તાનીઓ માટે ગ્રીન કાર્ડ સહિત તમામ વિઝા રદ કરવાની માંગ કરી છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, લૌરા લૂમરે, સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોને ટેગ કરીને લખ્યું, “યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે શક્ય તેટલા લાંબા સમય સુધી પાકિસ્તાનીઓ માટે તમામ વિઝા અને ગ્રીન કાર્ડ સ્થગિત કરવા જોઈએ.
કરાચીમાં યુએસ કોન્સ્યુલેટ કમ્પાઉન્ડની બહાર હિંસક વિરોધ પ્રદર્શન અને અથડામણના અહેવાલો પછી તેમની માંગણી આવી છે. લૂમરે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતાના મૃત્યુથી ગુસ્સે ભરાયેલા છ વિરોધીઓ પાકિસ્તાનમાં ભારે સુરક્ષાવાળા યુએસ કોન્સ્યુલેટ કમ્પાઉન્ડમાં પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે માર્યા ગયા હતા અને 20 અન્ય ઘાયલ થયા હતા. તેમણે વધુમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે આજે બપોરે ફરીથી પ્રવેશવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ઘણા અન્ય લોકોને ગોળી મારીને મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. જોકે, યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે તેમની માંગણીનો જવાબ આપ્યો ન હતો.