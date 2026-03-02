દિલ્હીમાં ઐતિહાસિક “ભારતી – નારી સે નારાયણી” રાષ્ટ્રીય પરિષદ યોજાશે

નવી દિલ્હી ખાતે 7–8 March ના રોજ દેશવ્યાપી સ્તરે એક ઐતિહાસિક મહિલા પરિષદ યોજાવાની છે, જેમાં ભારતભરના મહિલા વિચારકો, શિક્ષણવિદો અને સામાજિક કાર્યકરો એકત્રિત થશે. “ભારતી – નારી સે નારાયણી” નામથી આયોજિત આ 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન Rashtra Sevika Samiti, Sharanya અને Bharatiya Vidwat Parishad દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન Vigyan Bhavan ખાતે કરવામાં આવશે. કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન Rekha Gupta કરશે જ્યારે સમાપન સમારોહમાં ભારતની રાષ્ટ્રપતિ Droupadi Murmu ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેશે. આ કારણે આ પરિષદને રાષ્ટ્રીય સ્તરે વિશેષ મહત્વ પ્રાપ્ત થયું છે.
રાષ્ટ્ર સેવિકા સમિતિની મુખ્ય કાર્યवाहિકા માનનીય અન્નદનમ્ સીતાગાયત્રીજીએ જણાવ્યું કે આ પરિષદ માત્ર એક કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ ભારતીય મહિલાઓની સકારાત્મક શક્તિને એક મંચ પર લાવવાનો સંકલ્પ છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે સ્ત્રી અને પુરુષ બંને સમાન અને પરસ્પર પૂરક છે. સમિતિ છેલ્લા 90 વર્ષથી રાષ્ટ્રનિર્માણમાં સક્રિય છે.
1936 માં સ્થાપિત થયેલી રાષ્ટ્ર સેવિકા સમિતિ આજે 4,500 શાખાઓ દ્વારા દેશભરમાં કાર્યરત છે. સમિતિ સાથે જોડાયેલી 65 સંસ્થાઓ શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સ્વાવલંબન ક્ષેત્રે આશરે 2,000 સેવા પ્રકલ્પો ચલાવી રહી છે. આ આંકડાઓ દર્શાવે છે કે મહિલાઓના સશક્તિકરણ માટે સતત અને સંગઠિત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
ભારતીય વિદ્વત પરિષદની સચિવ ડૉ. વી. શિવાનીના જણાવ્યા અનુસાર પરિષદનો મુખ્ય વિષય “ભારતી – નારી સે નારાયણી” છે. 8 મહત્વપૂર્ણ વિષયો જેમ કે જ્ઞાન, શક્તિ, સ્વતંત્રતા, જાગૃતિ, પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ, ઉપલબ્ધિ અને સર્જન પર વિસ્તૃત ચર્ચા થશે. આ ચર્ચાઓ દ્વારા મહિલાઓને નેતૃત્વ અને નીતિનિર્માણમાં સક્રિય ભૂમિકા માટે પ્રેરિત કરવાનો ઉદ્દેશ છે.
પરિષદ દરમિયાન 4 વિશેષ પરિચર્ચાઓ યોજાશે. મહિલા સાંસદો “પંચ પરિવર્તન” વિષય પર વિચારવિમર્શ કરશે. મહિલા કુલપતિઓની અલગ બેઠક યોજાશે જેમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અને સંશોધન ક્ષેત્રે મહિલાઓની ભૂમિકા પર ચર્ચા થશે. “સાધ્વી સંગમ” સત્રમાં યોગ, ધર્મ અને આધ્યાત્મ પર ચર્ચા થશે જેમાં પ્રખ્યાત સંત-વિચારકો ભાગ લેશે.
કાર્યક્રમમાં Sadhvi Ritambhara, કેન્દ્રીય મંત્રી Jitendra Singh, Dharmendra Pradhan અને Annapurna Devi સહિત અનેક ગણમાન્ય મહાનુભાવો હાજરી આપશે. રાષ્ટ્ર સેવિકા સમિતિની પ્રાંત પ્રભારી ડૉ. રચના વાજપેયીએ માહિતી આપી કે મુખ્ય સંચાલિકા માનનીય શાંતા કુમારીજી પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે.
દેશભરમાંથી મળેલા સૂચનો અને ચર્ચાના નિષ્કર્ષોને એકત્રિત કરીને ભારત સરકારના સંબંધિત વિભાગોને મોકલવામાં આવશે. આયોજકોના મતે આ પરિષદ ભવિષ્યમાં મહિલાઓના નીતિગત અને સામાજિક સશક્તિકરણ માટે માર્ગદર્શક સાબિત થશે.
શરણ્યાની અધ્યક્ષ અંજુ આહૂજાએ જણાવ્યું કે આ પરિષદ સમાજના તમામ વર્ગોની મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. 7–8 March ના આ ઐતિહાસિક પ્રસંગ દ્વારા ભારતીય નારી શક્તિના નવી દિશામાં પ્રસ્થાનની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.