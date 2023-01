VIDEO : પાકિસ્તાનમાં લોટની બોરી માટે પડાપડી

પાકિસ્તાનના ત્રણ પ્રાંતના લોકો જેઓ ગયા વર્ષના પૂર પછી ખરાબ આર્થિક પરિસ્થિતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, તેમની પાસે ખાવા માટે લોટ પણ બચ્યો નથી. પાકિસ્તાનના ત્રણ પ્રાંત ખૈબર પખ્તુનખ્વા, સિંધ અને બલૂચિસ્તાનના ઘણા વિસ્તારોમાં ઘઉં ખતમ થઈ ગયા, જેના કારણે ત્યાંના લોકો લોટની બોરી માટે પણ એકબીજાને મારવા પર તણાઈ ગયા.

