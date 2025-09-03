રાજ્યમાં ચારથી સાત સપ્ટેમ્બર અતિથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી

અમદાવાદઃ હવામાન વિભાગ દ્વારા ચાર થી 7 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, તાપી, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ તેમજ સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલી સહિતના વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.હાલમાં બંગાળની ખાડીના ઉત્તર ભાગમાં એક લો પ્રેશર એરિયા રચાયું છે, જે આગામી ચોવીસ કલાકમાં વધુ સક્રિય થવાની આગાહી છે.
મંગળવારે ગાંધીનગરમાં વેધર વોચ ગ્રુપની મીટિંગ મળી હતી, જેમાં સિંચાઈ વિભાગના અધિકારી દ્વારા અલગ-અલગ રિજિયનમાં પાણીના સ્ટોરેજની માહિતી આપવામાં આવી હતી. તે મુજબ રાજ્યના 206 ડેમમાંથી 111 ડૅમ હાઈ ઍલર્ટ પર છે. જ્યારે 27 ડેમ એલર્ટ પર અને 9 ડેમ વોર્નિંગ લેવલ પર છે.
હવામાન વિભાગ અનુસાર સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે.
જ્યારે ભરૂચ, છોટા ઉદેપુર, સુરત, નર્મદા, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડ જિલ્લામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઇ શકે છે. જ્યારે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા જિલ્લામાં ભારે વરસાદની ચેતાવણી છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, બનાકાંઠા, રાજકોટ, જામનગર, જૂનાગઢ અને કચ્છ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે.