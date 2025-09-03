ટેરિફ યુદ્ધ વચ્ચે જર્મનીએ ભારતને વેપાર કરાર પર સારા સમાચાર આપ્યા

વિદેશ મંત્રી ડૉ. એસ. જયશંકર અને જર્મન વિદેશ મંત્રી જોહાન વાડેફુલ વચ્ચેની બેઠકથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે. બંને નેતાઓએ વૈશ્વિક પડકારો પર પણ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરી અને ભારત અને જર્મની વચ્ચેના વેપારને બમણો કરવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો.
આ બેઠક દરમિયાન, જર્મન વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે આગામી મહિનાઓમાં ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર થઈ શકે છે. અમેરિકા તરફ ઈશારો કરતા તેમણે કહ્યું, “જો અન્ય દેશો વેપારમાં અવરોધો ઉભા કરે છે, તો આપણે તેનો જવાબ ઘટાડીને આપવો જોઈએ.
અર્થતંત્ર અને વેપારમાં નવો ઉત્સાહ
જયશંકર અને વાડેફુલે ભારત અને જર્મની વચ્ચે વેપારને વધુ મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો. ગયા વર્ષે, બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય વેપાર લગભગ 50 અબજ યુરો હતો. વાડેફુલે કહ્યું કે જર્મની આ વેપારને બમણો કરવા માટે પોતાની બધી શક્તિ લગાવશે, અને જયશંકરે પણ આ લક્ષ્ય માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.
જયશંકરે ખાતરી આપી હતી કે જર્મન કંપનીઓને ભારતમાં વ્યવસાય કરવામાં કોઈ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. ભારત સરકાર તેમની બધી ચિંતાઓનું ખાસ ધ્યાન રાખશે. આ ઉપરાંત, જર્મનીએ ભારત-યુરોપિયન યુનિયન (EU) મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) ને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાનું વચન આપ્યું હતું, જે બંને દેશો માટે એક મોટું પગલું હોઈ શકે છે.
ટેકનોલોજી અને નવીનતામાં સહયોગનો નવો માર્ગ
ભારત અને જર્મની ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં એકબીજા સાથે હાથ મિલાવવા તૈયાર છે. વાદેફુલે બેંગલુરુમાં ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (IISc) અને ISRO ની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે ભારતની તકનીકી શક્તિને નજીકથી જોઈ.
તેમણે ભારતને નવીનતાનું પાવરહાઉસ ગણાવ્યું. બંને દેશો અવકાશ, કૃત્રિમ બુદ્ધિ (AI) અને સાયબર ક્ષેત્રમાં સહયોગ વધારવા સંમત થયા. જયશંકરે કહ્યું કે હવે 50 વર્ષ જૂના વૈજ્ઞાનિક સહયોગને ઉદ્યોગો સાથે જોડવાનો સમય છે. ભારતે જર્મનીના રસનું ખુલ્લેઆમ સ્વાગત કર્યું, ખાસ કરીને સેમિકન્ડક્ટર અને એરોસ્પેસ જેવા ક્ષેત્રોમાં.