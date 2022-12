“વીર સાહિબજાદે કોઈ ધમકીથી ડરતા નથી” : PM મોદી

સોમવારે દિલ્હીના મેજર ધ્યાનચંદ સ્ટેડિયમમાં ‘વીર બાલ દિવસ’ના અવસરે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમ સાહિબજાદોના બલિદાનને સમર્પિત હતો. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ વીર સાહિબજાદેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. પીએમએ ત્યાં હાજર લોકોને સંબોધિત કર્યા અને પોતાના સંબોધનમાં મુઘલોનો ઉલ્લેખ કર્યો. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત આજે પ્રથમ ‘વીર બાલ દિવસ’ ઉજવી રહ્યું છે. હું વીર સાહિબજાદાઓના ચરણોમાં નમન કરું છું અને તેમને મારી કૃતજ્ઞ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. હું તેને અમારી સરકારનું સૌભાગ્ય માનું છું કે તેને 26મી ડિસેમ્બરને ‘વીર બાલ દિવસ’ તરીકે જાહેર કરવાની તક મળી.

Tributes to the Sahibzades on Veer Baal Diwas. They epitomised courage, valour and sacrifice. https://t.co/PPBvJJnXzS

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2022