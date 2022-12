‘સુશાંત સિંહ રાજપૂતની હત્યા કરવામાં આવી હતી’, પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર વ્યક્તિએ કર્યો દાવો

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુના બે વર્ષ પછી તેનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવનાર વ્યક્તિએ હવે દાવો કર્યો છે કે બોલીવુડ અભિનેતાનું મૃત્યુ આત્મહત્યાથી નથી થયું, પરંતુ તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં સુશાંતનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવનાર રૂપકુમાર શાહે પણ આવો જ દાવો કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે અભિનેતાના શરીર અને ગરદન પર ઘણા નિશાન છે.

It's doctor's job as to what to write in Post mortem report. He should get justice. Everyone can tell by looking at the picture of Sushant Singh Rajput that he was murdered. If the investigating agency will call me, I will also tell them: R Shah, Mortuary Servant, Cooper Hospital pic.twitter.com/u6hoR0OYd3

— ANI (@ANI) December 26, 2022