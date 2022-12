પુષ્પ કમલ દહલ ‘પ્રચંડ’ એ નેપાળના PM તરીકે શપથ લીધા

પુષ્પ કમલ દહલ પ્રચંડ નેપાળના નવા વડાપ્રધાન બન્યા છે. તેમણે નેપાળના વડાપ્રધાન તરીકે ત્રીજી વખત પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા છે. રાષ્ટ્રપતિ વિદ્યા દેવી ભંડારીએ સોમવારે સાંજે 4 વાગ્યે તેમને પદના શપથ લેવડાવ્યા હતા. સીપીએન-માઓઇસ્ટ સેન્ટરના અધ્યક્ષ પ્રચંડ (68)એ રવિવારે (25 ડિસેમ્બર) રાષ્ટ્રપતિ વિદ્યા દેવી ભંડારીને ગૃહના 169 સભ્યોના સમર્થનનો પત્ર સોંપ્યો, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિએ તેમને નેપાળના નવા વડાપ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કર્યા.

Pushpa Kamal Dahal of Communist Party of Nepal (Maoist Centre) took oath as the new Prime Minister of Nepal. pic.twitter.com/HA6LnELGne

