તેલંગાણા : હાઈકોર્ટે BRS ધારાસભ્યોના હોર્સ ટ્રેડિંગની તપાસ CBIને સોંપી

તેલંગાણા હાઈકોર્ટે BRS ધારાસભ્યોના હોર્સ ટ્રેડિંગનો મામલો CBI ને ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે. આ સાથે હાઈકોર્ટે (તેલંગાણા હાઈકોર્ટ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત વિશેષ તપાસ ટીમને પણ રદ કરી દીધી છે. રાજ્ય સરકાર કોર્ટના આ નિર્ણય સામે અપીલ કરી શકે છે. ભાજપે હાઈકોર્ટના નિર્ણયને આવકાર્યો છે. બીજેપી નેતા અને એડવોકેટ રામ ચંદ્ર રાવે કહ્યું કે હાઈકોર્ટે બીઆરએસ ધારાસભ્યોના હોર્સ ટ્રેડિંગનો કેસ સીબીઆઈને ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે. હાઈકોર્ટે પણ SITને ફગાવી દીધી છે. અમે નિર્ણયને આવકારીએ છીએ

Telangana | "High Court transferred BRS MLAs poaching case to CBI. The high court has also quashed the SIT. We welcome the decision," says BJP leader and Advocate Ram Chander Rao

— ANI (@ANI) December 26, 2022