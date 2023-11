ઉત્તરાખંડમાં ભૂસ્ખલન બાદ ટનલ ધરાશાયી, 36 મજૂરો ફસાયા

ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી જિલ્લામાં શનિવારે મોડી રાત્રે થયેલા એક મોટા અકસ્માતમાં લગભગ 36 મજૂરોના જીવ જોખમમાં છે. અહીં ભૂસ્ખલનને કારણે બ્રહ્મખાલ-યમુનોત્રી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર સિલ્ક્યારાથી દાંડલગાંવ સુધીની નવયુગા કંપની દ્વારા નિર્માણાધીન ટનલનો 50 મીટરનો ભાગ ખાબક્યો હતો. ત્યારે સુરંગ તૂટી પડતાં ત્યાં કામ કરતા 36 મજૂરો અંદર ફસાયા હતા, તેમને બચાવવા માટે રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. કોઈ જાનહાનિ અંગે કોઈ માહિતી નથી. જીલ્લા વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે જે મોટા પાયે ભૂસ્ખલન થયું છે અને ટનલ ખાડે ગઈ છે, રાહત અને બચાવ કાર્યમાં ઓછામાં ઓછા બે થી ત્રણ દિવસ લાગી શકે છે.

VIDEO | “Efforts underway to rescue labourers who are stuck in the debris of collapsed under-construction tunnel. There are 36 people and equipment required in rescue work is being arranged,” says a local police official present at the site of collapse in Uttarkashi, Uttarakhand. pic.twitter.com/lStoaWxpZM

— Press Trust of India (@PTI_News) November 12, 2023