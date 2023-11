PM મોદીએ જવાનો સાથે ઉજવી દિવાળી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બહાદુર સૈનિકો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવા રવિવારે (12 નવેમ્બર) હિમાચલ પ્રદેશના લેપચા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે સૈનિકોને પ્રોત્સાહિત અને પ્રેરણા આપી હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “આ એક અદ્ભુત મુલાકાત છે. સંયોગ અને આનંદથી ભરેલી આ ક્ષણ મારા માટે, તમારા માટે અને દેશવાસીઓ માટે નવો પ્રકાશ લાવશે, હું આ માનું છું. ભારતનાં પ્રથમ ગામ તરફથી દિવાળીની ઉજવણી કરતી વખતે. દેશવાસીઓને મારી શુભેચ્છાઓ. , હેપ્પી દિવાળી.” પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, “મારા પરિવારના સભ્યો, હું હમણાં જ ખૂબ જ ઊંચાઈએથી આવ્યો છું લેપચા. એવું કહેવામાં આવે છે કે તહેવાર ત્યાં જ થાય છે જ્યાં પરિવાર હોય. તહેવારના દિવસે તમારા પરિવારથી દૂર સરહદ પર તૈનાત રહેવું જરૂરી છે. પોતે ફરજ પ્રત્યેની નિષ્ઠા. આ તેની પરાકાષ્ઠા છે. દરેક વ્યક્તિ પરિવારને યાદ કરે છે, પરંતુ આ ખૂણામાં પણ તમારા ચહેરા પર કોઈ ઉદાસી દેખાતી નથી. તમારામાં ઉત્સાહનો અભાવ પણ નથી.”

‘દેશ તમારો આભારી અને ઋણી રહેશે’

મોદીએ વધુમાં કહ્યું, “તમે ઉત્સાહથી ભરેલા છો, ઉર્જાથી ભરેલા છો, કારણ કે તમે જાણો છો કે 40 કરોડ દેશવાસીઓનો મોટો પરિવાર પણ તમારો જ છે. તેથી દેશ તમારો આભારી અને ઋણી છે. તેથી જ દિવાળી પર દરેક ઘરમાં તમારી સુરક્ષા માટે એક દીવો પણ પ્રગટાવવામાં આવે છે. તેથી જ દરેક પૂજામાં તમારા જેવા વીરોની પ્રાર્થના હોય છે.”

The courage of our security forces is unwavering. Stationed in the toughest terrains, away from their loved ones, their sacrifice and dedication keep us safe and secure. India will always be grateful to these heroes who are the perfect embodiment of bravery and resilience. pic.twitter.com/Ve1OuQuZXY

