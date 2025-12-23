અમેરિકાએ કેમ H-1B વિઝા માટેના નિયમો કડક બનાવ્યા?

વોશિંગ્ટન: યુએસ ઇમિગ્રેશન સત્તાવાળાઓ કહે છે કે તેઓ H-1B વિઝા અને અન્ય કાનૂની ઇમિગ્રેશન કાર્યક્રમો પર દેખરેખ કડક બનાવી રહ્યા છે. યુએસ સિટીઝનશિપ એન્ડ ઇમિગ્રેશન સર્વિસીસએ જણાવ્યું હતું કે તેણે રોજગાર-આધારિત, વિદ્યાર્થી અને કુટુંબ-આધારિત ઇમિગ્રેશનમાં ચકાસણી વધારી દીધી છે, જેમાં અત્યાર સુધીના તેના સૌથી મોટા અમલીકરણ પ્રયાસ, ઓપરેશન ટ્વીન શીલ્ડનો સમાવેશ થાય છે.
USCIS એ જણાવ્યું હતું કે તેણે રોજગાર અધિકૃતતાને નિયંત્રિત કરતા નિયમોમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે, જ્યારે નવીકરણ અરજીઓ પેન્ડિંગ હોય ત્યારે ચોક્કસ વર્ક પરમિટ માટે સ્વચાલિત એક્સટેન્શનનો અંત લાવ્યો છે. એજન્સીએ કેટલાક રોજગાર અધિકૃતતા દસ્તાવેજોની મહત્તમ માન્યતા પાંચ વર્ષથી ઘટાડીને 18 મહિના કરી દીધી છે, એમ કહીને કે આ પગલાથી અરજદારોની વધુ વારંવાર તપાસ અને ચકાસણીની મંજૂરી મળે છે.
USCIS એ ઉચ્ચ કુશળ, ઉચ્ચ પગાર ધરાવતા કામદારો માટે H-1B વિઝાને પ્રાથમિકતા આપવાના પ્રસ્તાવિત નિયમ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર અમેરિકન કામદારો માટે વેતન, કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ અને નોકરીની તકોનું રક્ષણ કરવા માટે છે. USCIS એ દેશના “મહત્વપૂર્ણ કૃષિ ઉદ્યોગ” ને ટેકો આપવા માટે કૃષિ કાર્ય વિઝાને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે એક અલગ નિયમ પણ જારી કર્યો છે.
પરિવાર આધારિત ઇમિગ્રેશનની પણ નજીકથી તપાસ કરવામાં આવી છે. USCIS એ જણાવ્યું હતું કે તેણે ઇમિગ્રેશન અરજીઓમાં ઉલ્લેખિત લગ્નો અને કૌટુંબિક સંબંધો વાસ્તવિક છે અને લાભો મેળવવા માટે છેતરપિંડી યોજનાઓ નથી તેની ખાતરી કરવા માટે તપાસમાં વધારો કર્યો છે.
આ પગલાં હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સેક્રેટરી ક્રિસ્ટી નોએમ અને USCIS ડિરેક્ટર જોસેફ બી. એડલો હેઠળ એજન્સી દ્વારા જાહેર સલામતી અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પર કેન્દ્રિત “અમેરિકા ફર્સ્ટ” ઇમિગ્રેશન નીતિ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલા વ્યાપક પરિવર્તનનો એક ભાગ છે.
અહેવાલ મુજબ, USCIS એ 20 જાન્યુઆરીથી જાહેર સલામતી, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને છેતરપિંડીની ચિંતાઓ માટે 14,400થી વધુ લોકોને ICEને રીફર કર્યા છે. તેમાંથી 182 વ્યક્તિઓને પુષ્ટિ થયેલ અથવા શંકાસ્પદ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જોખમો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે અન્ય કાયદા અમલીકરણ સંસ્થાઓ સાથેના સહયોગના પરિણામે વધુ વર્ષ દરમિયાન USCIS ફિલ્ડ ઓફિસોમાં 2,400 ધરપકડો.
26 નવેમ્બરના રોજ એક અફઘાન નાગરિક દ્વારા થયેલા હુમલા બાદ, USCIS એ જણાવ્યું હતું કે તેણે અમુક જૂથો માટે આશ્રય પ્રક્રિયા અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધી છે, નિયુક્ત ઉચ્ચ-જોખમ ધરાવતા દેશોની ગ્રીન કાર્ડ અરજીઓની ફરીથી તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, અને અફઘાનિસ્તાન અને અન્ય ચિંતાજનક દેશોની કેટલીક ઇમિગ્રેશન અરજીઓની પ્રક્રિયા સ્થગિત કરી છે. અધિકારીઓને 19 ઉચ્ચ-જોખમ ધરાવતા દેશોના અરજદારોની ચકાસણી કરતી વખતે દેશ-વિશિષ્ટ જોખમ પરિબળોનું મૂલ્યાંકન કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
એજન્સીએ 5 ડિસેમ્બરના રોજ એક નવા વેટિંગ સેન્ટરની શરૂઆતની પણ જાહેરાત કરી હતી, જેનો હેતુ અદ્યતન તકનીકો દ્વારા ઇમિગ્રેશન અરજીઓની તપાસને મજબૂત બનાવવા અને કાયદા અમલીકરણ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓ સાથે ગાઢ સંકલન કરવાનો છે.
USCIS એ જણાવ્યું હતું કે તેણે “ઇમિગ્રેશન છેતરપિંડી સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું છે,” 20 જાન્યુઆરીથી 29,000 થી વધુ છેતરપિંડીના રેફરલ્સની જાણ કરી છે.