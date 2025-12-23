T20 વર્લ્ડ કપ: અત્યાર સુધી કોણે-કોણે કરી ભારતની કેપ્ટનશીપ, કોનો રેકોર્ડ સૌથી સારો?

સૂર્યકુમાર T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની કેપ્ટનશીપ કરનાર ચોથો ખેલાડી બનશે. એમએસ ધોનીએ 2007 માં ભારતને ટાઇટલ અપાવ્યું હતું, જેમાં તેણે સૌથી વધુ મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરી હતી, જ્યારે રોહિત શર્માની જીતની ટકાવારી સૌથી વધુ છે. વિરાટ કોહલીનો રેકોર્ડ વધુ સંતુલિત છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ હંમેશા ચર્ચાનો વિષય રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ ટુર્નામેન્ટમાં વિવિધ યુગમાં અનેક કેપ્ટનોના નેતૃત્વમાં ભાગ લીધો છે. કેટલાકે ટીમને ખિતાબ સુધી પહોંચાડી છે, જ્યારે કેટલાકે મજબૂત રેકોર્ડ સાથે નેતૃત્વ કર્યું છે. ચાલો જાણીએ કે અત્યાર સુધી કેટલા ભારતીય ખેલાડીઓએ T20 વર્લ્ડ કપમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે અને કોનો રેકોર્ડ શ્રેષ્ઠ છે?
કુલ કેટલા કેપ્ટન છે?
અત્યાર સુધીમાં ત્રણ ભારતીય ખેલાડીઓએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કર્યું છે. સૂર્યકુમાર યાદવ ચોથા કેપ્ટન બનશે. તેમના પહેલા, એમએસ ધોની, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું છે.
એમએસ ધોની: સૌથી લાંબી કેપ્ટનશીપ અને એક ખિતાબ
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતના સૌથી સફળ અને સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપનારા કેપ્ટન હતા. તેમણે 2007, 2009, 2010, 2012, 2014 અને 2016 ના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે તેમણે રમેલા તમામ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં તેમણે કેપ્ટનશીપ કરી હતી.
ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં 33 મેચ રમી હતી, જેમાંથી 20 મેચ જીતી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા 11 મેચ હારી ગઈ હતી, એક ટાઇ રહી હતી અને એક મેચનું પરિણામ આવ્યું ન હતું. ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો વિજય ટકાવારી 60.60 હતો. 2007 માં ભારતને પ્રથમ ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત અપાવનાર ધોનીને હજુ પણ એક માપદંડ માનવામાં આવે છે.
વિરાટ કોહલી: ઓછી મેચ, પણ સંતુલિત રેકોર્ડ
વિરાટ કોહલીએ 2021 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. કેપ્ટન તરીકે આ તેમનો એકમાત્ર T20 વર્લ્ડ કપ હતો. ટીમ ટાઇટલ જીતવામાં નિષ્ફળ રહી હોવા છતાં, કોહલીની જીતની ટકાવારી ધોનીની નજીક રહી. કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારત પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન સામે હારી ગયું હતું.
2021માં પાકિસ્તાને ભારતને 10 વિકેટથી હરાવ્યું. કોહલીએ પાંચ T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું. આમાંથી, ટીમ ઇન્ડિયાએ ત્રણ જીતી અને બે હારી. કોહલીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતની જીતની ટકાવારી લગભગ 60 રહી.
રોહિત શર્મા: શ્રેષ્ઠ જીત ટકાવારી
રોહિત શર્માએ 2022 અને 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ આગળ છે. રોહિત શર્માની જીત ટકાવારી તમામ ભારતીય T20 વર્લ્ડ કપ કેપ્ટનોમાં સૌથી વધુ છે, જે તેમના આક્રમક નેતૃત્વ અને મજબૂત ટીમ રચનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
તેમના કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેમણે 2024માં ટીમ ઈન્ડિયાને T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવ્યું, જેનાથી 11 વર્ષના ICC ટ્રોફી દુષ્કાળનો અંત આવ્યો. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં 14 મેચ રમી, જેમાં 12 જીતી. ટીમ ઈન્ડિયા બે મેચ હારી. 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત એક પણ મેચ હાર્યું ન હતું. રોહિતની કેપ્ટનશીપ હેઠળ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીતની ટકાવારી 85.71 હતી.
2026: એક નવો યુગ, એક નવી કેપ્ટનશીપ
સૂર્યકુમાર યાદવને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પહેલી વાર હશે જ્યારે સૂર્યકુમાર T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તેથી, બધાની નજર તેમના પ્રદર્શન અને કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ પર રહેશે. એકંદરે, ખેલાડી તરીકે આ સૂર્યકુમારનો ચોથો T20 વર્લ્ડ કપ હશે. તે અગાઉ 2021, 2022 અને 2024માં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે.