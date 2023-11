અમેરિકાના પ્રમુખ જો બાઈડને કરી દિવાળીની ઉજવણી, ઉપપ્રમુખ કમલા હેરિસે રંગોળી કરી

હિન્દુઓને દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવતા કહ્યું છે કે, અમેરિકાની પ્રગતિમાં દક્ષિણ એશિયન મૂળના અમેરિકી નાગરિકોનું પ્રદાન નોંધપાત્ર છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સમુદાયે રાષ્ટ્રના (અમેરિકાના) માળકામાં દિવાળીની ઉજ્જ્વળ પરંપરાઓનું ગુંથન કર્યું છે. દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવવા સાથે અમેરિકી પ્રમુખ તેમજ તેમનાં પત્નીએ વ્હાઈટ હાઉસમાં દીપ પ્રગટાવીને દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી.

Today, Jill and I lit the Diya to symbolize Diwali’s message of seeking the light of wisdom, love, and unity over the darkness of hate and division.

May we embrace the enduring spirit of this holiday and of our nation – and reflect on the strength of our shared light. pic.twitter.com/eHjfQ68rXU

— President Biden (@POTUS) November 14, 2023