અમેરિકાએ H-1B વિઝા લોટરી સિસ્ટમ ખતમ કરી, વધુ પગારવાળાને પ્રાથમિકતા

વોશિંગ્ટન: ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રએ મંગળવારે H-1B વર્ક વિઝા પસંદગી પ્રક્રિયામાં મોટા ફેરફારોની જાહેરાત કરી, લાંબા સમયથી ચાલતી રેન્ડમ લોટરીને ઉચ્ચ-કુશળ અને ઉચ્ચ-કક્ષાના વિદેશી કામદારોને પ્રાથમિકતા આપતી ભર્તી સિસ્ટમલ બંધ કરવાની જાહેરાત કરી છે.
હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આ પગલું અમેરિકન કામદારોના વેતન, કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ અને નોકરીની તકોને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે. H-1B નોંધણીઓની હાલની રેન્ડમ પસંદગી પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ યુએસ નોકરીદાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવતો હતો અને તેનો દુરુપયોગ પણ કરવામાં આવતો હતો. જેમાં મુખ્યત્વે અમેરિકન કામદારો કરતાં ઓછા વેતન પર વિદેશી કામદારોને આયાત કરવામાં વધુ આવતા હતા,” યુએસ નાગરિકતા અને ઇમિગ્રેશન સેવાઓના પ્રવક્તા મેથ્યુ ટ્રેગેસરે જણાવ્યું.
નવા નિયમન હેઠળ, H-1B વિઝા હવે સંપૂર્ણપણે રેન્ડમ ડ્રો દ્વારા આપવામાં આવશે નહીં, જેમ કે છેલ્લા બે દાયકાથી પ્રથા રહી છે. તેના બદલે, નોંધણીઓને એક ચોક્કસ પ્રક્રિયા દ્વારા ક્રમ આપવામાં આવશે અને પસંદ કરવામાં આવશે જે ઉચ્ચ કુશળ અને ઉચ્ચ પગાર ધરાવતા વિદેશી નાગરિકોને વિઝા આપવાની સંભાવના વધારે છે, જ્યારે નોકરીદાતાઓને તમામ વેતન સ્તરોમાં કામદારો માટે અરજી કરવાની મંજૂરી આપે છે, DHS એ એક મીડિયા રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું.
આ ફેરફારનો હેતુ લોટરી સિસ્ટમના પ્રણાલીગત દુરુપયોગને રોકવા માટે છે જેને તેમણે વર્ણવ્યું હતું, જેમાં કેટલાક નોકરીદાતાઓએ કથિત રીતે ઓછા કુશળ, ઓછા વેતનવાળા અરજીઓથી નોંધણી પૂલ ભર્યો હતો, જેનાથી ઉચ્ચ મૂલ્યની અરજીઓ ભરાઈ ગઈ હતી અને અમેરિકન કામદારોને ગેરલાભ થયો હતો, એમ તેમાં જણાવાયું છે.
H-1B વિઝાની વાર્ષિક સંખ્યા 65,000 પર મર્યાદિત રહે છે, જેમાં વધારાના 20,000 વિઝા યુએસ સંસ્થાઓમાંથી એડવાન્સ ડિગ્રી ધરાવતા અરજદારો માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. નવો પસંદગી નિયમ નાણાકીય વર્ષ 2027 H-1B કેપ રજીસ્ટ્રેશન સીઝનથી શરૂ થશે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું, અને ઉમેર્યું હતું કે અંતિમ નિયમ 27 ફેબ્રુઆરીથી અમલમાં આવશે.
આ પગલાંઓમાં રાષ્ટ્રપતિની ઘોષણા પણ શામેલ છે જેમાં નોકરીદાતાઓએ પાત્રતાની શરત તરીકે પ્રતિ વિઝા વધારાના $100,000 ચૂકવવા પડશે, વહીવટીતંત્ર કહે છે કે આ પગલું એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે રચાયેલ છે કે નોકરીદાતાઓ ફક્ત ત્યારે જ વિદેશી મજૂરી તરફ વળે જ્યારે તેમને ખરેખર ઉચ્ચ કુશળ કામદારોની જરૂર હોય.
“H-1B સુધારા પ્રત્યે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની પ્રતિબદ્ધતાના ભાગ રૂપે, અમે નોકરીદાતાઓ અને એલિયન્સ બંને પાસેથી વધુ માંગ કરવાનું ચાલુ રાખીશું જેથી અમેરિકન કામદારોને ઓછું ન આવે અને અમેરિકાને પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવે,” ટ્રેગેસરે જણાવ્યું.
H-1B કાર્યક્રમ લાંબા સમયથી વૈશ્વિક પ્રતિભાને આકર્ષવા માટેના યુ.એસ.ના પ્રયાસોમાં કેન્દ્રિય રહ્યો છે, જ્યારે તે રાજકીય રીતે સૌથી વિવાદાસ્પદ કાનૂની ઇમિગ્રેશન માર્ગોમાંનો એક પણ રહ્યો છે.