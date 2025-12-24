ISROનો નેક્સ્ટ જનરેશન કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ બ્લૂબર્ડ બ્લૉક-2 લોન્ચ

શ્રીહરિકોટા:ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન (ISRO) એ આજે ઈતિહાસ રચી દીધો છે. 24 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે 8:54 વાગ્યે સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કેન્દ્રના બીજા લોન્ચ પેડ પરથી બ્લૂબર્ડ બ્લોક-2નું સફળ લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું. બ્લૂબર્ડ બ્લોક-2 એક નેક્સ્ટ જનરેશન કમ્યુનિશકેશન સેટેલાઇટ છે.
A significant stride in India’s space sector…
The successful LVM3-M6 launch, placing the heaviest satellite ever launched from Indian soil, the spacecraft of USA, BlueBird Block-2, into its intended orbit, marks a proud milestone in India’s space journey.
It strengthens… pic.twitter.com/AH6aJAyOhi
— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025
સ્પેસમાંથી મળશે સીધું ઈન્ટરનેટ
ઈસરોએ તેના સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ LVM3ની મદદથી અમેરિકન કંપની AST સ્પેસમોબાઈલના બ્લૂબર્ડ બ્લૉક-2 કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યો હતો. આ રોકેટની છઠ્ઠી ઓપરેશનલ ઉડાન (LVM3-M6) છે. આ મિશન ન્યૂસ્પેસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NSIL) અને AST સ્પેસ મોબાઈલ વચ્ચે સમજૂતી હેઠળ કરાયું છે. આ મિશન હેઠળ લૉ અર્થ ઓર્બિટ (LEO)માં દુનિયાનું સૌથી મોટો કોમર્શિયલ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ તરતો મૂકાયો છે જે સામાન્ય સ્માર્ટફોનને સીધા સ્પેસમાંથી હાઈ સ્પીડ ઈન્ટરનેટ પૂરું પાડશે.
બ્લૂબર્ડ બ્લોક-2 સેટેલાઈટની વિશેષતાઓ
બ્લૂબર્ડ બ્લોક-2 એ AST સ્પેસમોબાઈલની આગામી પેઢીની કમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ શ્રેણીનો એક ભાગ છે. આ સેટેલાઈટ વિશ્વભરના એવા વિસ્તારોમાં મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે જ્યાં ગ્રાઉન્ડ નેટવર્ક પહોંચી શકતું નથી. તેની મુખ્ય વિશેષતાઓ નીચે મુજબ છે:…
વજન: આશરે 6100 થી 6500 કિલોગ્રામ (આ LVM3 દ્વારા ભારતીય ધરતી પરથી લોન્ચ કરવામાં આવેલો અત્યાર સુધીનો સૌથી ભારે પેલોડ છે).
કદ: તેમાં 223 ચોરસ મીટર (આશરે 2,400 સ્ક્વેર ફીટ)નો ફેઝ્ડ એરે એન્ટેના લાગેલો છે, જે તેને લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO) માં તહેનાત થનારો સૌથી મોટો કોમર્શિયલ કોમ્યુનિકેશન સેટેલાઈટ બનાવે છે.
ક્ષમતા: તે 4G અને 5G નેટવર્ક સપોર્ટ કરે છે. તે સામાન્ય સ્માર્ટફોનને સીધા સ્પેસમાંથી હાઈ-સ્પીડ બ્રોડબેન્ડ પ્રદાન કરશે.
સ્પીડ: પ્રતિ કવરેજ સેલ 120 Mbps સુધીની પીક ડેટા સ્પીડ, જે વોઈસ કોલ, વિડીયો કોલ, ટેક્સ્ટ, સ્ટ્રીમિંગ અને ડેટા સર્વિસિસને સપોર્ટ કરશે.
ઉદ્દેશ્ય: આ સેટેલાઈટ AST સ્પેસમોબાઈલના ગ્લોબલ કોન્સ્ટેલેશનનો ભાગ છે, જે વિશ્વભરમાં 24/7 કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ કરાવશે. તેનાથી અંતરિયાળ વિસ્તારો, સમુદ્રો અને પર્વતોમાં પણ મોબાઈલ નેટવર્ક પહોંચશે.
અગાઉના સેટેલાઈટ્સ: કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2024 માં બ્લુબર્ડ 1-5 સેટેલાઈટ્સ લોન્ચ કર્યા હતા, જે અમેરિકા અને અન્ય કેટલાક દેશોમાં સતત ઇન્ટરનેટ કવરેજ પૂરું પાડી રહ્યા છે. બ્લોક-2 તેના કરતા 10 ગણી વધુ બેન્ડવિડ્થ ક્ષમતા ધરાવે છે.
આ સેટેલાઈટ આશરે 600 કિલોમીટરની ઊંચાઈવાળી લો અર્થ ઓર્બિટમાં તહેનાત કરવામાં આવશે.
LVM3 રોકેટની વિશેષતાઓ
LVM3 (લોન્ચ વ્હીકલ માર્ક-3), જેને પહેલા GSLV Mk-III કહેવામાં આવતું હતું, તે ઈસરો (ISRO)નું સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ છે. તેને ઈસરોએ સંપૂર્ણપણે સ્વદેશી ટેકનોલોજીથી વિકસાવ્યું છે.
ઊંચાઈ: 43.5 મીટર
લિફ્ટ-ઓફ વજન: 640 ટન
સ્ટેજ: ત્રણ સ્ટેજવાળું રોકેટ
બે સોલિડ સ્ટ્રેપ-ઓન બૂસ્ટર (S200)
લિક્વિડ કોર સ્ટેજ (L110)
ક્રાયોજેનિક અપર સ્ટેજ (C25)
પેલોડ ક્ષમતા:
જિયોસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ (GTO) માં: 4,200 કિલોગ્રામ સુધી.
લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO) માં: 8,000 કિલોગ્રામ સુધી.
અગાઉના સફળ મિશન
LVM3 એ ચંદ્રયાન-2, ચંદ્રયાન-3 અને બે વનવેબ મિશન (કુલ 72 સેટેલાઈટ્સ) સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યા છે. તેનું અગાઉનું મિશન LVM3-M5/CMS-03 હતું, જે 2 નવેમ્બર 2025 ના રોજ સફળ રહ્યું હતું.