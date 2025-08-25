પટનામાં હોબાળો, ગુસ્સે ભરાયેલા લોકોએ VVIP કાફલા પર હુમલો કર્યો

બિહારની રાજધાની પટનાના ઇન્દ્રપુરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 2 માસૂમ બાળકોના મોત બાદ મામલો ગરમાયો છે. સોમવારે મોડી સાંજે ગુસ્સે ભરાયેલા પરિવારના સભ્યો અને સ્થાનિક લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને હોબાળો મચાવ્યો હતો. પટનામાં અટલ પથ પર હોબાળો મચાવનારા લોકોએ ત્યાંથી પસાર થઈ રહેલા VVIP કાફલા પર હુમલો કર્યો. આ પછી, લોકોએ ત્યાં પાર્ક કરેલા કેટલાક વાહનોને આગ ચાંપી દીધી.
पटना के अटल पथ पर लोगों का भारी हंगामा लोगों ने पुलिस के एस्कॉर्ट के साथ दूसरी गाड़ी को दौड़ा दिया pic.twitter.com/hdsEc9JP0n
લોકોને આવું કરતા જોઈને પોલીસ ચોંકી ગઈ. જ્યારે પોલીસે તેમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે લોકોએ તેમના પર પણ પથ્થરમારો શરૂ કરી દીધો. ત્યારબાદ પોલીસે હવામાં ગોળીબાર કર્યો અને હોબાળો મચાવનારા લોકો પર લાઠીચાર્જ કર્યો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પોલીસની કાર્યવાહી બાદ હોબાળો મચાવનારા લોકો પાછળ હટી ગયા. આ ઘટના બાદ તણાવ ચરમસીમાએ છે અને પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. ભારે પોલીસ દળ અને અન્ય સુરક્ષા દળો સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પટનાના કેપ્ટન પોતે અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
શું છે આખો મામલો?
ખરેખર 15 ઓગસ્ટના રોજ, ઇન્દ્રપુરી રોડ નંબર 1 માં 2 માસૂમ બાળકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. પરિવારના સભ્યોનો આરોપ છે કે તેમની હત્યા કરવામાં આવી હતી અને તેમના મૃતદેહને બાળી નાખવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના પછી, પોલીસે ટૂંક સમયમાં કેસ ઉકેલવાનો દાવો કર્યો હતો, પરંતુ અત્યાર સુધી આરોપીઓ વિશે કોઈ સુરાગ મળ્યો નથી. પરિવારના સભ્યોનો આરોપ છે કે પોલીસ આરોપીઓને બચાવવા માટે ઘટનાની યોગ્ય તપાસ કરી રહી નથી. પોલીસ ગુનેગારોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. સોમવારે, પરિવારના સભ્યો અને સ્થાનિક લોકોની ધીરજ તૂટી ગઈ.