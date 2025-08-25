ગુજરાતની ધરતી પરથી ટ્રમ્પને PM મોદીનો મોટો સંદેશ

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા વેપાર તણાવ વચ્ચે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતમાં એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે વેપારીઓને ખાતરી આપી છે કે ગમે તેટલું દબાણ આવે, તેમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શોધી કાઢવામાં આવશે. તેમણે નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, દુકાનદારો, ખેડૂતોને કહ્યું છે કે મોદી સરકાર માટે તેમનું હિત સર્વોપરી છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, હું અમદાવાદની આ ભૂમિના મારા નાના ઉદ્યોગસાહસિકોને કહીશ… હું દુકાનદારોને કહીશ, હું ખેડૂતો-પશુપાલકોને કહીશ, હું દરેકને વારંવાર વચન આપું છું કે મોદી માટે તમારું હિત સર્વોપરી છે. મારી સરકાર ક્યારેય નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો, પશુપાલકોને નુકસાન નહીં થવા દે. પીએમ મોદીએ કહ્યું, ગમે તેટલું દબાણ આવે, અમે સહન કરવાની શક્તિ વધારતા રહીશું. તેમણે કહ્યું કે મારું સૌભાગ્ય છે કે આજે મને તમારા બધાના, લોકોના ચરણોમાં ઘણા વિકાસ પ્રોજેક્ટ સમર્પિત કરવાની તક મળી છે. હું આ વિકાસ કાર્યો માટે આપ સૌને અભિનંદન આપું છું.
ગુજરાતની આ ભૂમિ બે મોહનોની ભૂમિ છે – પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગુજરાતની આ ભૂમિ બે મોહનોની ભૂમિ છે. એક, સુદર્શન-ચક્રધારી મોહન એટલે કે આપણા દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણ અને બીજા, ચરખાધારી મોહન એટલે કે સાબરમતીના સંત, પૂજ્ય બાપુ. સુદર્શન-ચક્રધારી મોહન અને ચરખાધારી મોહન દ્વારા બતાવેલા માર્ગ પર ચાલીને ભારત સતત મજબૂત બની રહ્યું છે.
गुजरात की ये धरती दो मोहन की धरती है।
एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन। यानी, हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन। यानी साबरमती के संत पूज्य बापू।
ખેડૂતો, પશુપાલકોને નુકસાન નહીં થવા દઈએ – પીએમ મોદી
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે અમદાવાદની આ ભૂમિ પરથી, હું મારા નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, દુકાનદારો, ખેડૂતો-પશુપાલકોને કહીશ કે, હું દરેકને વારંવાર વચન આપું છું કે મોદી માટે તમારું હિત સર્વોપરી છે. મારી સરકાર ક્યારેય નાના ઉદ્યોગસાહસિકો, ખેડૂતો, પશુપાલકોને નુકસાન નહીં થવા દે.
ઓપરેશન સિંદૂર આપણી સેનાની બહાદુરીનું પ્રતીક બન્યું – પીએમ
પીએમએ કહ્યું કે આ અત્યાચારીઓ આપણું લોહી વહેવડાવતા હતા અને દિલ્હીમાં બેઠેલી કોંગ્રેસ સરકારે કંઈ કર્યું નહીં. પરંતુ આજે આપણે આતંકવાદીઓ અને તેમના આકાઓને છોડતા નથી, ભલે તેઓ ગમે ત્યાં છુપાયેલા હોય. દુનિયાએ જોયું છે કે ભારતે પહેલગામનો બદલો કેવી રીતે લીધો છે. તેમનો ૨૨ મિનિટમાં સફાયો થઈ ગયો. ઓપરેશન સિંદૂર આપણી સેનાની પરાક્રમ અને સુદર્શન ચક્રધારી મોહનની ભારતની ઇચ્છાશક્તિનું પ્રતીક બની ગયું છે.
કોંગ્રેસે બાપુના આત્માને કચડી નાખ્યો – પીએમ મોદી
ચરખાધારી મોહન, આપણા પૂજ્ય બાપુએ સ્વદેશી દ્વારા ભારતની સમૃદ્ધિનો માર્ગ બતાવ્યો હતો. અહીં સાબરમતી આશ્રમ છે. આ આશ્રમ એ હકીકતનો સાક્ષી છે કે જે પક્ષે તેમના નામે દાયકાઓ સુધી સત્તા ભોગવી હતી, તેણે બાપુના આત્માને કચડી નાખ્યો.
