તવાંગ અથડામણ પર સંસદમાં હંગામો, વિપક્ષે સરકારને ઘેરી

અરૂણાચલમાં ભારતીય અને ચેની સૈનિકો વચ્ચે અથડામણને લઈને મંગળવારે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં ભારે હોબાળો થયો હતો. તવાંગમાં LAC પર ભારત અને ચીનના સૈનિકો સામસામે આવી ગયા. આ અથડામણમાં બંને દેશના સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા.

Opposition leaders staged a walkout soon after Defence Minister Rajnath Singh concluded his statement on the Tawang faceoff incident, in Lok Sabha pic.twitter.com/Z7w2WQiDHs — ANI (@ANI) December 13, 2022

મંગળવારે વિપક્ષે આ મુદ્દે સંસદમાં હંગામો મચાવ્યો હતો, જ્યારે સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે આ મુદ્દે નિવેદન આપ્યું હતું. જાણો આ ક્લેશ સાથે જોડાયેલી મોટી વાતો.

આ અથડામણ 9 ડિસેમ્બરે અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં થઈ હતી. આ અથડામણમાં બંને દેશના સૈનિકો ઘાયલ થયા હતા. જોકે આ ઘાયલોમાં ચીની સૈનિકોની સંખ્યા વધુ છે. અથડામણ બાદ ભારત અને ચીનના કમાન્ડરોએ આ વિસ્તારમાં ફ્લેગ મીટિંગ કરી હતી અને ત્યારબાદ બંને દેશોના સૈનિકો પાછળ હટી ગયા હતા. છેલ્લા દિવસે સૈનિકો વચ્ચે અથડામણના આ સમાચાર સામે આવ્યા હતા.ત્યારથી વિપક્ષના નેતાઓએ સરકારને ઘેરવાનું શરૂ કર્યું હતું. મંગળવારે બંને ગૃહોમાં આ મુદ્દે ભારે હોબાળો થયો હતો અને વિપક્ષી નેતાઓએ સરકાર પાસે સ્પષ્ટતા માંગી હતી.

કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના વિરોધ પક્ષોએ સત્રના પ્રથમ કલાકમાં કાર્યવાહી અટકાવી દીધી અને પછી સરહદ અથડામણ પર ચર્ચાની માંગણી કરતા સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને લોકસભા સાંસદ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે ચીનની ઘૂસણખોરી અંગે સરકારે ઈમાનદાર રહેવું જોઈએ. અમે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મુદ્દાઓ પર દેશની સાથે છીએ અને તેનું રાજનીતિકરણ કરવા માંગતા નથી, પરંતુ મોદી સરકારે એપ્રિલ 2020 થી LAC સાથેના તમામ બિંદુઓ પર ચીનના અતિક્રમણ અને નિર્માણ અંગે પ્રમાણિક રહેવું જોઈએ.

આ દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે ભારતની એક ઈંચ જમીન પર કોઈ કબજો કરી શકે નહીં. 8મીએ રાત્રે અને 9મીએ સવારે આપણા જવાનોએ બતાવેલી બહાદુરીની હું પ્રશંસા કરું છું. સેનાએ થોડી જ વારમાં તમામ ઘૂસણખોરોનો પીછો કર્યો અને અમારી જમીનની સુરક્ષા કરી. અમિત શાહે સંસદ ભવન સંકુલમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનના FCRA (ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એક્ટ) રજીસ્ટ્રેશનને રદ કરવાના પ્રશ્નોને ટાળવા માટે કોંગ્રેસે સંસદમાં સરહદનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો.

I saw the question hour list and after seeing question number 5, I understood the anxiety (of Congress). The question was regarding the cancellation of the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) licence of the Rajiv Gandhi Foundation (RGF): Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/hx2g4CYQzz — ANI (@ANI) December 13, 2022

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રાજીવ ગાંધી ફાઉન્ડેશનને ચીની એમ્બેસી તરફથી 1.35 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મળી હતી, જે FCRA કાયદા અને તેના ધારાધોરણો અનુસાર ન હતી, તેથી તેનું રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવ્યું હતું. ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે જવાહરલાલ નેહરુના ચીન પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ભારતનું કાયમી સભ્યપદ છોડી દેવામાં આવ્યું હતું. હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે જ્યાં સુધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપની સરકાર છે ત્યાં સુધી અમારી એક ઇંચ જમીન પણ કોઇ કબજે કરી શકશે નહીં.

રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે ગૃહમાં આ મામલે નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે 9 ડિસેમ્બરના રોજ, પીએલએ જૂથે તવાંગ સેક્ટરના યાંગત્સે વિસ્તારમાં એલએસી પર અતિક્રમણ કરીને એકતરફી સ્થિતિને બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. અમારી સેનાએ દૃઢ નિશ્ચય સાથે ચીનના આ પ્રયાસનો સામનો કર્યો. આ અથડામણમાં મારામારી થઈ હતી. ભારતીય સેનાએ બહાદુરીપૂર્વક પીએલએને અમારા પ્રદેશ પર અતિક્રમણ કરતા અટકાવ્યું અને તેમને તેમની સ્થિતિ પર પાછા ફરવા દબાણ કર્યું. આ અથડામણમાં બંને પક્ષના કેટલાક જવાનો ઘાયલ થયા હતા.

On Dec 9,China's PLA troops encroached upon LAC in Yangtse, Tawang sector&attempted to change status quo.This was tackled by our troops in a determined manner.Our troops bravely stopped PLA from encroaching upon our territory&forced them to go back to their post:Defence Min in RS pic.twitter.com/xlArSIcoKO — ANI (@ANI) December 13, 2022

રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે વધુમાં કહ્યું કે હું આ ઘરને કહેવા માંગુ છું કે અમારા કોઈપણ સૈનિકનું મૃત્યુ નથી થયું અને કોઈ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયું નથી. ભારતીય સૈન્ય કમાન્ડરોના સમયસર હસ્તક્ષેપને કારણે, પીએલએ સૈનિકો તેમની સ્થિતિ પર પાછા ફર્યા. આ ઘટના પછી, વિસ્તારના સ્થાનિક કમાન્ડરે સ્થાપિત વ્યવસ્થા હેઠળ 11 ડિસેમ્બરે તેમના ચીની સમકક્ષ સાથે ફ્લેગ મીટિંગ કરી અને ઘટના અંગે ચર્ચા કરી. ચીની પક્ષે આવી કાર્યવાહીનો ઇનકાર કર્યો હતો અને સરહદ પર શાંતિ જાળવવા કહ્યું હતું. રાજદ્વારી સ્તરે ચીનની સાથે આ મુદ્દો પણ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.

In this face-off, few soldiers on both sides suffered injuries. I'd like to tell this House that none of our soldiers died or suffered any serious injury. With timely intervention of Indian military commanders, PLA soldiers have retreated to their own location: Defence Min in RS pic.twitter.com/ep45luNZek — ANI (@ANI) December 13, 2022

તવાંગમાં અથડામણ પર, ચીની સેનાએ કહ્યું કે ભારતીય સૈનિકોએ ‘ગેરકાયદેસર’ વિવાદિત સરહદ પાર કરી હતી. અગાઉ, ચીન તરફથી કહેવામાં આવ્યું હતું કે હિંસક અથડામણના અહેવાલો પછી ભારતીય સરહદ પર સ્થિતિ ‘સ્થિર’ છે. ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા વાંગ વેનબિને જણાવ્યું હતું કે બંને પક્ષોએ રાજદ્વારી અને સૈન્ય માધ્યમો દ્વારા સરહદી મુદ્દાઓ પર સરળ વાતચીત જાળવી રાખી છે.

આ મામલે AIMIMના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ કહ્યું કે દેશના વડાપ્રધાન રાજકીય નેતૃત્વના મામલે અસફળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. આ અથડામણ 9 તારીખે થાય છે અને તમે આજે સંસદમાં કહો. જો મીડિયાએ આ વિશે વાત ન કરી હોત તો તમે મૌન સેવ્યું હોત. આ બધી તેમની નિષ્ફળતા છે. તમે અમને બધાને એ જગ્યાએ લઈ જાઓ. દેશના વડાપ્રધાન ચીનનું નામ લેતા ડરે છે. કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરે કહ્યું કે તેમાં કોઈ શંકા નથી કે ચીનની નજર તવાંગ પર છે અને આપણે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર છે. દરેક પક્ષ, દરેક વ્યક્તિ આ મુદ્દે અમારી સેનાની સાથે છે.

PM is failing in showing political leadership. Clash happened on Dec 9 & you're making statement today. Had media not reported, you wouldn't have spoken. Take all parties to site of clash. PM scared of taking China's name, his govt scared of speaking about China: A Owaisi, AIMIM pic.twitter.com/KTADsLz1rE — ANI (@ANI) December 13, 2022

અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ સેક્ટરમાં યથાસ્થિતિ બદલવા માટે ચીની દળો દ્વારા ગયા અઠવાડિયે એકપક્ષીય પ્રયાસ કર્યા પછી ભારતીય વાયુસેના અરુણાચલ પ્રદેશમાં વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) ની નજીકથી સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. વિકાસથી વાકેફ અધિકારીઓએ મંગળવારે આ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું કે 9 ડિસેમ્બરે ચીન દ્વારા કરવામાં આવેલા અતિક્રમણના પ્રયાસને ધ્યાનમાં રાખીને વાયુસેનાએ આ વિસ્તારમાં તેની સંપૂર્ણ દેખરેખ વધારી દીધી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ચોક્કસ સુરક્ષા ચિંતાઓના કિસ્સામાં ફાઇટર જેટની જમાવટ સહિત પ્રમાણભૂત ઓપરેટિંગ પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય વાયુસેના અને સેના બંને સ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છે. ઘટનાક્રમથી વાકેફ અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો કે ભારતીય વાયુસેનાએ આ વિસ્તારમાં તેના લડાયક વિમાનોની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે.