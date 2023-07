સંસદમાં હંગામો : અમિત શાહે મલ્લિકાર્જુન ખડગેને લખ્યો પત્ર

મણિપુર પર સંસદના બંને ગૃહોમાં મડાગાંઠ ચાલુ છે. એક તરફ વિપક્ષ એ વાત પર અડગ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગૃહની અંદર મણિપુર હિંસા પર નિવેદન આપવું જોઈએ, તો બીજી તરફ સરકાર કહી રહી છે કે અમે ચર્ચા માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ વિપક્ષ ભાગી રહ્યો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે મંગળવારે લોકસભામાં કહ્યું કે સરકારને ચર્ચા કરવામાં કોઈ ડર નથી. તેમણે કહ્યું કે મેં લોકસભા અને રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતાને પણ પત્ર લખ્યો છે. મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ એમેન્ડમેન્ટ બિલ પરની ચર્ચાના જવાબમાં અમિત શાહે કહ્યું કે, તેમને દલિતો, મહિલાઓના કલ્યાણ અને સહકારમાં કોઈ રસ નથી. તેમના માટે સૂત્રોચ્ચાર કરવો સ્વાભાવિક છે, પરંતુ હું કહેવા માંગુ છું કે મેં બંને ગૃહોમાં વિપક્ષના નેતાને પત્ર લખ્યો છે કે અમે મણિપુર પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ. તેમણે કહ્યું, સરકારને મણિપુર પર લાંબી ચર્ચા કરવામાં કોઈ ડર નથી. જનતા તમને જોઈ રહી છે. જનતાના ડરને ધ્યાનમાં રાખો. સંવેદનશીલ મુદ્દા માટે ગૃહમાં યોગ્ય વાતાવરણ બનાવો.

અમિત શાહે પત્રમાં શું લખ્યું?

અધીર રંજન ચૌધરી અને ખડગેને લખેલા પત્રમાં અમિત શાહે કહ્યું કે હું તમને મણિપુરની ઘટનાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે તમારો સહયોગ માંગવા માટે પત્ર લખી રહ્યો છું. તેમણે કહ્યું કે આપણી સંસદ એ ભારતના જીવંત લોકતંત્રનો પાયાનો પથ્થર છે. તે અમારી સામૂહિક ઇચ્છાના પ્રતીક તરીકે ઊભું છે અને રચનાત્મક ચર્ચા, અર્થપૂર્ણ ચર્ચા અને લોકો તરફી કાયદા માટે પ્રાથમિક મંચ તરીકે કામ કરે છે. શાહે વધુમાં કહ્યું કે તમે જાણો છો કે મણિપુર ભારતનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સરહદી રાજ્ય છે. મણિપુરનો સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો માત્ર મણિપુરની જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતની સંસ્કૃતિનું રત્ન છે.

