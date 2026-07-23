મુંબઈમાં ઠાકરે બંધુઓ વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં કરશે વિરોધ પ્રદર્શન

મહારાષ્ટ્રમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનના સમર્થનમાં ઉદ્ધવ ઠાકરે અને રાજ ઠાકરેએ 26 જુલાઈના રોજ મુંબઈમાં સંયુક્ત વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી. બંને નેતાઓએ સરકાર પર વિદ્યાર્થીઓના અવાજોને દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો અને વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને તેમાં જોડાવા અપીલ કરી.
મહારાષ્ટ્રમાં વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન વચ્ચે, શિવસેના (UBT) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે અને મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) ના વડા રાજ ઠાકરેએ 26 જુલાઈએ મુંબઈમાં સંયુક્ત વિરોધ પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે આ વિરોધ પ્રદર્શન વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓની નારાજગી સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે કરવામાં આવશે.
ઠાકરે બંધુઓએ પત્રકાર પરિષદમાં શું કહ્યું?
મુંબઈમાં આયોજિત સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદમાં ઉદ્ધવ ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે ક્રૂર વર્તન કરી રહી છે, પરંતુ તેઓ હવે ડરતા નથી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ તેમના અધિકારો માટે જોરશોરથી હિમાયત કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન રાજ ઠાકરેએ જણાવ્યું હતું કે વિદ્યાર્થી આંદોલન હવે એટલું વ્યાપક બની ગયું છે કે સરકારને પીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓને અવગણી શકે નહીં.
રાજ ઠાકરેએ એવી પણ ચેતવણી આપી હતી કે 26 જુલાઈના રોજ મુંબઈમાં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું,”જે લોકો અમારા શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનમાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરશે તેમને બક્ષવામાં આવશે નહીં.” બંને નેતાઓએ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને મોટી સંખ્યામાં વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાવા અપીલ કરી.
શું છે આખો મામલો?
મે 2026 માં વિદ્યાર્થીઓએ NEET પેપર લીક થવાના કારણે વિરોધ કર્યો હતો. ત્યારબાદ, 20 જૂને જંતર-મંતર ખાતે CJPનો વિરોધ શરૂ થયો. 28 જૂને સોનમ વાંગચુક પણ તેમાં જોડાયા. 20 જુલાઈએ, CJPએ સંસદ માર્ચનું નેતૃત્વ કર્યું. આ દરમિયાન પોલીસે વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જ કર્યો.
ગુરુવારે, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે પેપર લીકના તમામ કેસોમાં ગુનેગારોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સજા મળે અને કેસોનો ઝડપથી ઉકેલ આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે.