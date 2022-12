તુનિષાનો મોબાઈલ ફોન થયો અનલોક, હવે ખુલશે અનેક રહસ્યો!

અભિનેત્રી તુનીષા શર્માના મૃત્યુના કેસમાં પોલીસે ગુરુવારે આરોપી શીઝાન ખાનની કથિત ‘સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ’ની લગભગ ત્રણ કલાક સુધી પૂછપરછ કરી અને તેનું નિવેદન નોંધ્યું. . જો કે પોલીસ આ ‘સિક્રેટ ગર્લફ્રેન્ડ’નું નામ જાહેર કરવામાં સંકોચ અનુભવી રહી છે, પરંતુ સૂત્રોનું માનીએ તો તે તુનીશા અને શીઝાનની કોમન ફ્રેન્ડ પણ છે. આ સાથે તુનિષાનો મોબાઈલ ફોન પણ અનલોક થઈ ગયો છે અને મોબાઈલ કંપનીએ આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસને સોંપી દીધો છે. મળતી માહિતી મુજબ, તુનિષાના મોબાઈલ ફોન પરથી પોલીસને તેની બહેન અને માતા સાથે કરવામાં આવેલા ચેટ અને કોલ મળ્યા છે. તેના આધારે પોલીસ શુક્રવારે શીઝાનના પરિવારની પૂછપરછ કરી શકે છે.

Tv actor Tunisha Sharma death case | Officials of Apple Company came to Waliv Police Station today and unlocked her phone. We've received chats and calls of Tunisha with Sheezan’s mother and sister from the cell phone. Probe underway: Waliv Police

— ANI (@ANI) December 29, 2022