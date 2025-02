કાશ પટેલને વ્હાઇટ હાઉસે બોલિવુડ સ્ટાઈલમાં આપી શુભકામના

અમેરિકા: પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ખૂબ નજીકના અને વિશ્વાસુ સહયોગીઓમાં સામેલ ભારતીય મૂળના કાશ પટેલ ફેડરલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (FBI)ના નવા ડાયરેક્ટર બની ગયા છે. તેમની નિમણૂક પર સેનેટની મોહર લાગી ચૂકી છે. કાશ પટેલના FBI ડાયરેક્ટર બનવા પર વ્હાઈટ હાઉસના ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ સ્ટાફ ડેન સ્કેવિનોએ તેમને બોલિવૂડ સ્ટાઈલમાં શુભકામનાઓ આપી છે. શુભકામના આપવાનો આ અંદાજ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સને ખૂબ જ પસંદ આવી રહ્યો છે.

Congratulations to the new Director of the FBI, @Kash_Patel! pic.twitter.com/JsANV0s9cP

— Dan Scavino (@Scavino47) February 20, 2025