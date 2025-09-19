ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ રોકવું સરળ નથી

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માનતા હતા કે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેના સંઘર્ષનો ઉકેલ લાવવો એક સરળ પ્રક્રિયા હશે. તેમનું માનવું હતું કે પુતિનને મળવાથી યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચેનું યુદ્ધ બંધ થઈ જશે. પરંતુ એવું બન્યું નહીં. ટ્રમ્પે ત્યારબાદ રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પર હુમલો કર્યો. બ્રિટનની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, તેમણે દાવો કર્યો હતો કે પુતિને યુક્રેન યુદ્ધ ઉકેલવામાં તેમને નિરાશ કર્યા છે.
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન પુતિનની ટીકા કરે છે
બ્રિટિશ વડા પ્રધાન કીર સ્ટાર્મરે પણ પુતિનની ટીકા કરતા કહ્યું કે તેમણે આક્રમણ પછીના તેમના સૌથી મોટા હુમલા સાથે તેમના સાચા રંગ જાહેર કર્યા છે. ચેકર્સ ખાતે સ્ટાર્મર સાથે સંયુક્ત પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા, ટ્રમ્પે સ્વીકાર્યું કે તેમને લાગે છે કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો ઉકેલ લાવવો સૌથી સરળ હશે, પરંતુ એવું નહોતું, જોકે તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ આખરે તેનો ઉકેલ લાવશે.
અલાસ્કામાં પુતિન અને ટ્રમ્પ વચ્ચે શિખર સંમેલન હોવા છતાં, જે દરમિયાન યુએસ નેતાએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિને તેમના યુક્રેનિયન સમકક્ષ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી સાથે વાતચીત કરવા વિનંતી કરી, શાંતિ કરાર અમલમાં આવ્યો નહીં.
ટ્રમ્પ કહે છે કે, મને લાગ્યું હતું કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ રોકવું સૌથી સરળ રહેશે. ટ્રમ્પે કહ્યું, “મને લાગ્યું હતું કે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ રોકવું સૌથી સરળ રહેશે, પરંતુ પુતિને મને નિરાશ કર્યો છે. મને લાગ્યું કે તે સૌથી સરળ રહેશે. જેમ તમે જાણો છો, અમે ઇઝરાયલ અને ગાઝાને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ, અમે ઘણા સંઘર્ષોને ઉકેલવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે ઇઝરાયલ-ગાઝાને ઉકેલીશું, અને અમે રશિયા અને યુક્રેનને ઉકેલીશું, પરંતુ યુદ્ધમાં શું થશે તે કંઈ કહી શકાય નહીં.”