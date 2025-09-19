દેશના Gen-Z બચાવશે બંધારણ, મત ચોરી અટકાવશે : રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસના સાંસદ અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે દેશના યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને Gen Z બંધારણનું રક્ષણ કરશે, લોકશાહીનું રક્ષણ કરશે અને મત ચોરી અટકાવશે. હું હંમેશા તેમની સાથે ઉભો છું. સ્વાભાવિક છે કે, વિપક્ષી પક્ષો આ નિવેદન પર વિવાદ ઉભો કરી શકે છે, કારણ કે તાજેતરમાં જ જનરલ-ઝેડ દ્વારા પડોશી દેશ નેપાળમાં શું કરવામાં આવ્યું તે કોઈ રહસ્ય નથી.
देश के Yuva
देश के Students
देश की Gen Z
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।
मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।
जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025
Gen Z આંદોલનના કારણે નેપાળમાં બળવો થયો. ઇતિહાસમાં આ પ્રથમ જનરલ-ઝેડ ચળવળ હતી. રાહુલ ગાંધી દ્વારા જનરલ-ઝેડનો ઉલ્લેખ હવે ઘણી રીતે અર્થઘટન કરવામાં આવી રહ્યો છે. નેપાળમાં આ Gen Z વિરોધ સોશિયલ મીડિયા પ્રતિબંધ સામે હતો. જોકે, આંદોલન ધીમે ધીમે હિંસક બન્યું, જેના પરિણામે 34 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા અને હજારો લોકો ઘાયલ થયા. જનરલ-ઝેડ વિરોધ પ્રદર્શન બાદ, નેપાળમાં એક વચગાળાની સરકારની રચના કરવામાં આવી. સુશીલા કાર્કીને નેપાળના વચગાળાના વડા પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા.
રાહુલ ગાંધીનો મત ચોરી પર હુમલો
રાહુલ ગાંધી આ દિવસોમાં મત ચોરી અંગે ચૂંટણી પંચ પર સતત હુમલો કરી રહ્યા છે. 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમણે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી અને ચૂંટણી પંચ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું હતું કે ચૂંટણી પંચ લોકોના મત કાઢી રહ્યું છે અને આ માટે નકલી મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. આ દરમિયાન રાહુલે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ચૂંટણી પંચ પોતે જ અમને આ માહિતી પૂરી પાડી રહ્યું છે.
રાહુલના આરોપો પર ECIનો જવાબ
ચૂંટણી પંચે રાહુલ ગાંધીના આરોપોને ફગાવી દીધા છે. પંચે જણાવ્યું હતું કે તેમના બધા આરોપો ખોટા અને પાયાવિહોણા છે. કોઈ પણ સામાન્ય નાગરિક ઓનલાઈન કોઈપણ મત કાઢી શકતો નથી. રાહુલ ગાંધીએ ખોટી છાપ ઉભી કરી છે.