સાઉદી અરેબિયા સાથે પાકિસ્તાનનો રક્ષા કરાર

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને સાઉદી અરેબિયાના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાને એક વ્યૂહાત્મક કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આ કરાર મુજબ, જો ભવિષ્યમાં કોઈ વિદેશી દેશ આ બંને દેશો પર હુમલો કરશે, તો તેમની સેનાઓ સાથે મળીને લડશે. આ કરાર ભારત માટે ચિંતાજનક છે. પાકિસ્તાન સાથેના અમારા સંબંધો ક્યારેય સૌહાર્દપૂર્ણ રહ્યા નથી.
Deeply touched by the heart warming welcome, accorded to me by my dear brother HRH Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia, on my official visit to Riyadh.
From the unprecedented escort provided to my aircraft by the Royal Saudi airforce jets… pic.twitter.com/RZvkOSQbF1
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) September 18, 2025
પાકિસ્તાન ન તો ભારત પર વિશ્વાસ કરે છે અને ન તો ભારત પાકિસ્તાન પર વિશ્વાસ કરે છે, અને આનું કારણ સ્વતંત્રતા પછી તરત જ પાકિસ્તાનમાં સૈન્ય દ્વારા સત્તા કબજે કરવી છે. પાકિસ્તાનની બધી લશ્કરી ખરીદી ભારતને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. સેના પ્રમુખ આ માટે ઉત્સુક છે. તેથી જ, 1957 થી થોડા વર્ષો સિવાય, કોઈપણ ચૂંટાયેલી સરકાર ક્યારેય લાંબો સમય ટકી શકી નથી.
પરમાણુ બોમ્બને કારણે પાકિસ્તાનનો ઉપરી હાથ
પાકિસ્તાન તેના તમામ શસ્ત્ર સોદા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કરે છે. અમેરિકા નાણાકીય સહાય પણ પૂરી પાડે છે અને પછી, તે જ પૈસાથી, પાકિસ્તાનને તેના શસ્ત્રો વેચે છે. પરંતુ તે જ યુએસ આરબ દેશો સાથે આ રીતે વર્તે નહીં. તે સાઉદી અરેબિયા અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) સહિત તમામ આરબ દેશોને શસ્ત્રો વેચે છે. જો કે, તે સામાન્ય રીતે તેમને જૂના શસ્ત્રો પૂરા પાડે છે, જેના કારણે તે અમેરિકા અને તેના કઠપૂતળીઓ સામે બિનઅસરકારક બને છે.
મુસ્લિમ દેશોમાં, ઈરાન અને પાકિસ્તાન સિવાય, કોઈની પાસે અત્યાધુનિક શસ્ત્રો નથી. જોકે, ઈરાન પાસે પણ પરમાણુ શસ્ત્રો નથી. ફક્ત પાકિસ્તાન પાસે જ તે છે. તેથી, બધા મુસ્લિમ દેશોમાં પાકિસ્તાનનો હાથ ટોચ પર છે.