ભારત અને PM મોદી મારા ખૂબ જ નજીક, અમારી વચ્ચે સારી મિત્રતા : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલમાં બ્રિટનની મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ભારત અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ખૂબ જ નજીક છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, હું ભારત અને મોદીની ખૂબ જ નજીક છું, અમારી વચ્ચે ખૂબ જ સારી મિત્રતા છે.
રશિયા સાથે ભારતના તેલ વેપાર પર વારંવાર કરવામાં આવેલી તીખી ટિપ્પણીઓ બાદ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની આ ટિપ્પણી આવી છે. અગાઉ, 50 ટકા ટેરિફ લાદ્યા પછી, એવું લાગતું હતું કે ટ્રમ્પ ભારતથી પોતાને દૂર કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ નિવેદન ફરી એકવાર પીએમ મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચેના વ્યક્તિગત સંબંધોને પ્રકાશિત કરે છે.
યુરોપિયન દેશોને ચેતવણી
રશિયા પાસેથી યુરોપિયન દેશોની તેલ ખરીદી અંગે ટ્રમ્પે કહ્યું, “એવું જાણવા મળ્યું છે કે યુરોપિયન દેશો રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા છે, અને જેમ તમે જાણો છો, હું ભારતની ખૂબ નજીક છું. હું ભારતના વડા પ્રધાનની ખૂબ નજીક છું. મેં તાજેતરમાં તેમની સાથે વાત કરી હતી અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. અમારા ખૂબ જ સારા સંબંધો છે. તેમણે એક સુંદર નિવેદન પણ આપ્યું હતું. પરંતુ તમે જાણો છો, મેં તેમના પર પ્રતિબંધો લાદ્યા છે.”
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ચીન હાલમાં અમેરિકા પર ખૂબ ઊંચા ટેરિફ લાદી રહ્યું છે, પરંતુ તેમણે કહ્યું, “હું વધુ કરવા તૈયાર છું, પરંતુ જો હું જે લોકો માટે લડી રહ્યો છું તેઓ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદતા હોય તો નહીં.” જો તેલના ભાવ ઘટે તો રશિયા સરળતાથી સમાધાન કરશે, અને તેલના ભાવ પહેલાથી જ નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગયા છે.
30 નવેમ્બર પછી ટેરિફ ઘટાડી શકાય છે
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા વેપાર તણાવમાં આશાનું કિરણ દેખાય છે. અમેરિકા ટૂંક સમયમાં ભારત પર લાદવામાં આવેલા ટેરિફને હટાવી શકે છે. ગુરુવારે, ભારતના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર, વી. અનંત નાગેશ્વરને જાહેરાત કરી હતી કે 30 નવેમ્બર પછી ચોક્કસ આયાત પર લાદવામાં આવેલા દંડાત્મક ટેરિફને હટાવી લેવામાં આવશે. જો આવું થાય, તો બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો ફરી એકવાર સૌહાર્દપૂર્ણ બની શકે છે.