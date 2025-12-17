ટ્રમ્પની જાહેરાત, વેનેઝુએલા સરકાર ‘વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન’

અમેરિકા: પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તાજેતરની ઘોષણાએ ફરી વિશ્વની ચિંતા વધારી દીધી છે. અમેરિકા અને વેનેઝુએલા વચ્ચેનો તણાવ અત્યારે તેના સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે. ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘ટ્રૂથ સોશિયલ’ પર ઉશ્કેરણીજનક જાહેરાત કરતા વેનેઝુએલા પર સંપૂર્ણ લશ્કરી અને આર્થિક નિયંત્રણ લાદવાની ધમકી આપી છે.
વેનેઝુએલા સરકાર ‘વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન’
ટ્રમ્પે આક્રમક રીતે લખ્યું છે કે વેનેઝુએલા સરકારને “અમારી સંપત્તિની ચોરી, આતંકવાદ, ડ્રગ્સની તસ્કરી અને માનવ તસ્કરી સહિતના અન્ય ઘણા કારણોસર” વિદેશી આતંકવાદી સંગઠન (Foreign Terrorist Organization) જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ઘોષણાના પગલે, ટ્રમ્પે તાત્કાલિક અસરથી વેનેઝુએલામાં આવતા-જતા તમામ પ્રતિબંધિત ઓઇલ ટેન્કરોની સંપૂર્ણ નાકાબંધી (Total Blockade) કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
ટ્રમ્પની ખુલ્લી ધમકી
ટ્રમ્પે વેનેઝુએલાને ખુલ્લી ધમકી આપતા કહ્યું કે, “વેનેઝુએલા દક્ષિણ અમેરિકાના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા યુદ્ધ જહાજોના કાફલાથી ઘેરાયેલું છે. આ કાફલો વધુ મોટો થતો જશે અને તેમને એવો આંચકો લાગશે જે તેમણે પહેલા ક્યારેય જોયો નથી. જ્યાં સુધી તેઓ અમેરિકાને ચોરાયેલું બધું તેલ, જમીન અને અન્ય સંપત્તિ પાછી નહીં આપે, ત્યાં સુધી આ ચાલુ રહેશે.”
માદુરો સરકાર પર ગંભીર આરોપો
અમેરિકી પ્રમુખએ વેનેઝુએલાના પ્રમુખ નિકોલસ માદુરો સરકાર પર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને નાણાં પૂરા પાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ટ્રમ્પે લખ્યું છે કે, “ગેરકાયદેસર માદુરો સરકાર આ ચોરીના તેલ ક્ષેત્રોમાંથી મળેલા તેલનો ઉપયોગ પોતાને, ડ્રગ આતંકવાદ, માનવ તસ્કરી, હત્યા અને અપહરણ માટે ફાઇનાન્સ કરવા માટે કરી રહી છે.”
તેમણે એ પણ દાવો કર્યો કે માદુરો સરકાર દ્વારા અગાઉના ‘નબળા અને અક્ષમ બાઇડેન વહીવટીતંત્ર’ દરમિયાન અમેરિકા મોકલવામાં આવેલા ગેરકાયદેસર સ્થળાંતર કરનારાઓ અને ગુનેગારોને ઝડપથી વેનેઝુએલા પાછા મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા કરી કે અમેરિકા કોઈ પણ દુશ્મન સરકારને તેની સંપત્તિ – તેલ, જમીન કે અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ – લઈ જવાની પરવાનગી આપશે નહીં.
યુદ્ધની નજીક પહોંચેલો તણાવ
અમેરિકા અને વેનેઝુએલાના પ્રમુખઓ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તીવ્ર શાબ્દિક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. તાજેતરમાં, અમેરિકાએ વેનેઝુએલાના એક ઓઇલ ટેન્કરને જપ્ત કર્યું હતું, જેને માદુરોએ “સમુદ્રી ચાંચિયાગીરી” ગણાવી હતી. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે નિકોલસ માદુરો સરકાર પર ડ્રગ તસ્કરીનો આરોપ લગાવતા કેરેબિયન ક્ષેત્રમાં મોટા પાયે સૈન્ય તૈનાત કરી છે, જેમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું વિમાનવાહક જહાજ અને હજારો સૈનિકો સામેલ છે. અમેરિકાએ ઘણા કથિત ડ્રગ બોટ્સ પર હુમલા કર્યા છે, જેમાં ડઝનેક લોકોના મોત થયા છે. ટ્રમ્પે માદુરોને સત્તા છોડવાનું અંતિમ અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે, જેને માદુરોએ ફગાવી દીધું છે, જેના કારણે બંને દેશો યુદ્ધ જેવી સ્થિતિની નજીક પહોંચી ગયા છે.